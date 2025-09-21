Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Quả bóng vàng làm hại Vinicius

  • Chủ nhật, 21/9/2025 18:00 (GMT+7)
  • 18:00 21/9/2025

Vinicius Jr sụt giảm phong độ đáng kể kể từ khi thất bại trước tiền vệ Rodri trong cuộc đua giành Quả bóng Vàng 2024 vào tháng 10/2024.

Chiến thắng 2-0 của Real Madrid trước Espanyol tối 20/9 bị lu mờ bởi khoảnh khắc Vinicius Jr công khai phản ứng.

Trong 49 trận đấu chính thức gần nhất của Vinicius cho Real Madrid, dữ liệu cho thấy sự chênh lệch rõ rệt về phong độ từ ngôi sao người Brazil giữa giai đoạn trước và sau sự kiện Quả bóng Vàng 2024.

Trước khi lễ trao giải Quả bóng Vàng 2024 diễn ra, Vinicius ở đỉnh cao phong độ, với trung bình hơn 0,63 bàn thắng/trận và 0,29 kiến tạo/trận. Anh là nhân tố then chốt giúp Real Madrid thăng hoa.

Tổng cộng, ngôi sao Brazil tham gia trực tiếp vào 45 bàn thắng, góp phần giúp Real Madrid vô địch La Liga và Champions League mùa 2023/24. Kể từ sau lễ trao giải, hiệu suất của Vinicius giảm sút rõ rệt, với trung bình 0,33 bàn thắng/trận và 0,27 kiến tạo/trận. Tổng đóng góp của anh chỉ đạt 29 bàn, phản ánh sự suy giảm đáng kể.

Như hệ quả tất yếu, "Los Blancos" chỉ giành được một danh hiệu duy nhất là FIFA Intercontinental Cup (tháng 12/2024). Những thất bại này dẫn đến quyết định thay đổi huấn luyện viên Carlo Ancelotti vào cuối mùa, nhường chỗ cho Xabi Alonso.

Mọi thứ chưa dừng lại ở bàn thắng hay kiến tạo, vai trò và thái độ thi đấu của Vinicius ở Real cũng đang có vấn đề. Anh từ chối đề nghị gia hạn, nhiều lần bất mãn ra mặt. Trong chiến thắng 2-0 của Real Madrid trước Espanyol tối 20/9, Vinicius Jr công khai phản ứng ném chai nước khi bị thay ra, phơi bày mâu thuẫn với HLV Alonso.

Thủ môn Bundesliga lập kỷ lục cản penalty

Thủ môn Noah Atubolu của Freiburg ghi dấu ấn lịch sử với khả năng cản phá phạt đền xuất sắc, trở thành tâm điểm chú ý trong loạt trận thuộc vòng 4 Bundesliga.

17:08 21/9/2025

Amorim đã đúng về Maguire

Manchester United đã có chiến thắng thứ hai tại Premier League mùa này, vượt qua Chelsea 2-1 trong cơn mưa tại Old Trafford.

11:05 21/9/2025

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

Vinicius Jr Real Madrid

    Đọc tiếp

    Cuu sao MU doi mat an tu hinh anh

    Cựu sao MU đối mặt án tù

    5 giờ trước 21:09 23/9/2025 Thể thao Thể thao

    0

    Cựu danh thủ Manchester United, Anderson, người từng góp mặt trong đội hình vô địch Champions League 2008, đứng trước nguy cơ phải ngồi tù vì không thanh toán tiền cấp dưỡng cho con.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý