Quả bóng vàng làm hại Vinicius

Vinicius Jr sụt giảm phong độ đáng kể kể từ khi thất bại trước tiền vệ Rodri trong cuộc đua giành Quả bóng Vàng 2024 vào tháng 10/2024.

Chiến thắng 2-0 của Real Madrid trước Espanyol tối 20/9 bị lu mờ bởi khoảnh khắc Vinicius Jr công khai phản ứng.

Trong 49 trận đấu chính thức gần nhất của Vinicius cho Real Madrid, dữ liệu cho thấy sự chênh lệch rõ rệt về phong độ từ ngôi sao người Brazil giữa giai đoạn trước và sau sự kiện Quả bóng Vàng 2024.

Trước khi lễ trao giải Quả bóng Vàng 2024 diễn ra, Vinicius ở đỉnh cao phong độ, với trung bình hơn 0,63 bàn thắng/trận và 0,29 kiến tạo/trận. Anh là nhân tố then chốt giúp Real Madrid thăng hoa.

Tổng cộng, ngôi sao Brazil tham gia trực tiếp vào 45 bàn thắng, góp phần giúp Real Madrid vô địch La Liga và Champions League mùa 2023/24. Kể từ sau lễ trao giải, hiệu suất của Vinicius giảm sút rõ rệt, với trung bình 0,33 bàn thắng/trận và 0,27 kiến tạo/trận. Tổng đóng góp của anh chỉ đạt 29 bàn, phản ánh sự suy giảm đáng kể.

Như hệ quả tất yếu, "Los Blancos" chỉ giành được một danh hiệu duy nhất là FIFA Intercontinental Cup (tháng 12/2024). Những thất bại này dẫn đến quyết định thay đổi huấn luyện viên Carlo Ancelotti vào cuối mùa, nhường chỗ cho Xabi Alonso.

Mọi thứ chưa dừng lại ở bàn thắng hay kiến tạo, vai trò và thái độ thi đấu của Vinicius ở Real cũng đang có vấn đề. Anh từ chối đề nghị gia hạn, nhiều lần bất mãn ra mặt. Trong chiến thắng 2-0 của Real Madrid trước Espanyol tối 20/9, Vinicius Jr công khai phản ứng ném chai nước khi bị thay ra, phơi bày mâu thuẫn với HLV Alonso.