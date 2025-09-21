Amorim đã đúng về Maguire

Manchester United đã có chiến thắng thứ hai tại Premier League mùa này, vượt qua Chelsea 2-1 trong cơn mưa tại Old Trafford.

Maguire chơi tốt trong ngày MU thắng Chelsea.

Ba điểm quý giá không chỉ giúp thầy trò Ruben Amorim tạm thoát khỏi áp lực, mà còn ghi dấu một cột mốc đặc biệt: Harry Maguire cán mốc 250 lần ra sân cho “Quỷ đỏ”. Sau trận, anh nhận được loạt lời chúc mừng, trong đó đáng chú ý là thông điệp đầy tình nghĩa từ cựu đồng đội Nemanja Matic.

Maguire bất ngờ trở lại đội hình

Trước trận, nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi Amorim loại Leny Yoro để xếp Maguire đá chính. Nhưng xét trong bối cảnh Chelsea đang là đội ghi nhiều bàn từ tình huống cố định nhất giải (4 bàn sau 4 trận), quyết định này có lý. Maguire, dù không còn ở thời kỳ đỉnh cao, vẫn là gương mặt giàu kinh nghiệm và mạnh mẽ ở khả năng không chiến.

Và anh đã không phụ lòng tin. Trong 70 phút trên sân, trước khi được rút ra để bảo toàn lực lượng, Maguire chơi chắc chắn, liên tục hóa giải những pha treo bóng bổng của đối thủ. Sự hiện diện của anh giúp hàng thủ MU vững vàng hơn, đặc biệt sau khi Casemiro nhận thẻ đỏ và đội phải lùi sâu phòng ngự.

Trước giờ bóng lăn, MU trao cho Maguire chiếc áo kỷ niệm 250 lần khoác áo CLB. Sáu năm kể từ ngày ra mắt - cũng là trận thắng 4-0 trước Chelsea - Maguire đã trải qua đủ vinh quang lẫn cay đắng: từng đeo băng đội trưởng, trở thành tâm điểm chỉ trích, thậm chí suýt bật bãi khỏi Old Trafford. Vậy mà anh vẫn ở đây, kiên nhẫn, bền bỉ, và nay được tưởng thưởng bằng một cột mốc đáng nhớ.

Maguire vẫn cho thấy giá trị ở khả năng phòng ngự.

Trên Instagram, Maguire xúc động viết: “250 trận cho CLB tuyệt vời này. Tinh thần chiến đấu lớn từ toàn đội, giờ là lúc tiến lên”. Bài đăng nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi. Bruno Fernandes, người cán mốc 100 bàn thắng, gọi anh là “người anh em to lớn với màn trình diễn tuyệt vời”.

Đặc biệt, Nemanja Matic - cựu đồng đội nay khoác áo Sassuolo - cũng gửi lời nhắn: “Chúc mừng anh bạn to lớn”. Với một cầu thủ nổi tiếng điềm tĩnh và hiểu giá trị của sự bền bỉ như Matic, lời chúc này mang nhiều ý nghĩa. Nó không chỉ là sự ghi nhận cho cột mốc, mà còn thể hiện sự tôn trọng với một đồng đội từng chia sẻ những tháng ngày khó khăn ở Old Trafford.

Biểu tượng của sự kiên cường

Chiến thắng trước Chelsea không phải màn trình diễn hoàn hảo của MU. Đội bóng vẫn bộc lộ những lỗ hổng: sự thiếu kỷ luật của Casemiro, hàng công chưa duy trì sức ép liên tục. Nhưng trong bối cảnh Amorim đang chịu nhiều hoài nghi, hình ảnh Maguire ngẩng cao đầu sau trận thứ 250 mang sức gợi đặc biệt.

Ở Old Trafford, không phải ai cũng có thể kiên trì đi hết con đường chông gai. Maguire đã làm được, để bước vào nhóm 100 cầu thủ thi đấu nhiều nhất cho CLB - vượt xa chính Matic (189 trận) và chỉ còn đứng sau Bruno Fernandes, Luke Shaw trong thế hệ hiện tại.

Ryan Giggs với 963 trận vẫn là chuẩn mực xa vời, nhưng Maguire chẳng cần so sánh. Với anh, mỗi trận ra sân giờ đây đều là minh chứng cho tinh thần chiến đấu. Và thông điệp từ Matic càng tô đậm thêm sự công nhận: đôi khi, giá trị lớn nhất của một cầu thủ không nằm ở ánh hào quang, mà ở bản lĩnh đứng vững giữa sóng gió.