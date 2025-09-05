MU chốt tương lai Maguire

|
Maguire muốn gắn bó với MU. Ảnh: Reuters.
The Sun cho biết Al Nassr của Cristiano Ronaldo cùng một đội khác ở Saudi Pro League đang xem xét việc tuyển mộ Maguire. Kỳ chuyển nhượng ở Saudi Arabia sẽ đóng cửa vào ngày 23/9, tạo ra cơ hội hấp dẫn cho Maguire nếu anh muốn đổi môi trường thi đấu.
Tuy nhiên, MU chưa có ý định chia tay Maguire, người còn một năm hợp đồng với CLB và từng bày tỏ ý định hoàn thành cam kết này. Trung vệ người Anh cũng cho biết sẽ sẵn sàng ở lại nếu CLB muốn ký hợp đồng mới.
Trong mùa hè vừa qua, West Ham từng ra đề nghị chiêu mộ Maguire, nhưng thương vụ không xảy ra. Trung vệ này quyết định ở lại để tranh vị trí chính thức trong đội hình.
HLV Ruben Amorim cũng tín nhiệm Maguire, dù ông có nhiều sự lựa chọn ở hàng thủ như Leny Yoro, Matthijs De Ligt, và Lisandro Martinez. Hiện tại, Maguire đã góp mặt vào hai trong ba trận đấu của MU ở Premier League mùa này, dù chưa có lần nào được đá chính. Anh cũng ngồi dự bị trong trận đấu gần nhất gặp Burnley tại vòng 3 Premier League.
Tại vòng 2 League Cup, Maguire cũng đã chơi đủ 90 phút chính thức trong trận thua bất ngờ trước Grimsby Town trên chấm luân lưu.
Trong mùa giải 2024/25, Maguire đã có 27 lần ra sân cho MU, ghi 1 bàn thắng.
