Pogba trở lại Champions League, đối đầu đội bóng cũ

Paul Pogba và Ansu Fati, dù chưa ra mắt trong màu áo AS Monaco, vẫn có tên trong danh sách đăng ký dự UEFA Champions League của đội bóng xứ Công quốc cho giai đoạn vòng bảng.

Pogba sắp có cơ hội rửa hận với Juventus.

Pogba gia nhập Monaco theo dạng chuyển nhượng tự do vào cuối tháng 6, ký hợp đồng đầu tiên kể từ khi trở lại sau án treo giò 18 tháng vì doping. Đội bóng chủ sân Louis II đang rất thận trọng với cựu tiền vệ Manchester United và Juventus, đồng thời đặt mốc trở lại tiềm năng vào đầu tháng 10.

Điều đó đồng nghĩa Pogba có thể không kịp góp mặt trong hai trận đầu tiên tại Champions League gặp Club Brugge (18/9) và Manchester City (1/10). Tuy nhiên, Monaco hy vọng anh vẫn sẽ đóng góp cho chiến dịch châu Âu năm nay, với loạt trận đáng chú ý khác trước Tottenham Hotspur, Bodo/Glimt, Pafos, Galatasaray, Real Madrid và đặc biệt là Juventus - đội bóng cũ của Pogba.

Sau khi quay về Juventus từ Manchester United vào hè năm 2022, sự trở lại của Pogba được kỳ vọng rất nhiều. Tuy nhiên, mọi thứ lại diễn ra không như mong muốn. Anh liên tục dính chấn thương và chỉ ra sân đúng 10 trận trong suốt mùa giải 2022/23.

Vào tháng 8/2023, sau trận đấu giữa Udinese và Juventus, Pogba bị kiểm tra doping. Mẫu thử cho kết quả dương tính với testosterone, một chất cấm có trong danh sách của Cơ quan Chống Doping Thế giới (WADA). Kể từ đó, Juventus tìm mọi cách để chia tay sớm với cục nợ cho đến khi hai bên chấm dứt hợp đồng vào tháng 11/2024.

Fati, người cũng chưa thi đấu trận nào kể từ khi chuyển đến Monaco theo dạng cho mượn từ Barcelona, cũng được đăng ký. Anh dự kiến trở lại ngay sau loạt trận quốc tế. Trong khi đó, hai gương mặt đáng chú ý bị gạch tên là Krépin Diatta và Paris Brunner.