Pogba tha thứ cho anh trai

Tiền vệ Paul Pogba chia sẻ khoảnh khắc thân thiết với hai anh trai Mathias và Florentin sau những mâu thuẫn của cả hai trong quá khứ.

Pogba thân thiết với hai anh trai.

Trong bức ảnh được đăng tải, ba anh em nhà Pogba (bao gồm Paul, Mathias và Florentin) dường như rất vui vẻ bên nhau. Paul Pogba để lại dòng bình luận: "Sự yêu thương của tôi với các anh vẫn còn mãi".

Tháng 12/2024, Mathias bị tuyên án 3 năm tù giam, trong đó có hai năm án treo, sau khi bị kết tội cố gắng tống tiền Paul Pogba. Báo chí Pháp thời điểm đó cho rằng Mathias "có chủ đích hủy hoại sự nghiệp của em trai".

Vụ việc xảy ra vào tháng 3/2022, khi Pogba đệ đơn tố cáo việc bị hai người đàn ông lạ mặt có vũ trang bắt cóc, đòi 13 triệu USD cho "dịch vụ bảo vệ đặc biệt".

Mathias tống tiền Paul Pogba.

Theo Le Parisien, những người này cáo buộc Pogba phản bội họ sau khi anh trở thành ngôi sao bóng đá nổi tiếng. Pogba tiết lộ phải trả 103.000 USD để tránh hiểm họa.

Sau quá trình điều tra, Mathias phải nhận tội. Anh trai Pogba bị kết án "âm mưu và tống tiền có tổ chức". Sau khi biết tin, Pogba suy sụp và từng cân nhắc đến việc giải nghệ.

Sau này, Pogba bị vướng vào việc sử dụng chất cấm và nhận án cấm thi đấu 4 năm. Tiền vệ này chỉ vừa trở lại tập luyện sau khi được giảm án xuống còn 18 tháng.

Hiện tại, Pogba nỗ lực vực dậy sự nghiệp ở tuổi 32. Anh chờ đợi trận ra mắt Monaco tại Ligue 1 sắp tới.

Top 10 bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử MU Dù MU đã chi những khoản tiền khổng lồ cho các bản hợp đồng đình đám như Paul Pogba, Antony hay Jadon Sancho, hầu hết không đáp ứng được kỳ vọng.