Pogba tha thứ cho anh trai

  • Thứ tư, 20/8/2025 20:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tiền vệ Paul Pogba chia sẻ khoảnh khắc thân thiết với hai anh trai Mathias và Florentin sau những mâu thuẫn của cả hai trong quá khứ.

Trong bức ảnh được đăng tải, ba anh em nhà Pogba (bao gồm Paul, Mathias và Florentin) dường như rất vui vẻ bên nhau. Paul Pogba để lại dòng bình luận: "Sự yêu thương của tôi với các anh vẫn còn mãi".

Tháng 12/2024, Mathias bị tuyên án 3 năm tù giam, trong đó có hai năm án treo, sau khi bị kết tội cố gắng tống tiền Paul Pogba. Báo chí Pháp thời điểm đó cho rằng Mathias "có chủ đích hủy hoại sự nghiệp của em trai".

Vụ việc xảy ra vào tháng 3/2022, khi Pogba đệ đơn tố cáo việc bị hai người đàn ông lạ mặt có vũ trang bắt cóc, đòi 13 triệu USD cho "dịch vụ bảo vệ đặc biệt".

Mathias tống tiền Paul Pogba.

Theo Le Parisien, những người này cáo buộc Pogba phản bội họ sau khi anh trở thành ngôi sao bóng đá nổi tiếng. Pogba tiết lộ phải trả 103.000 USD để tránh hiểm họa.

Sau quá trình điều tra, Mathias phải nhận tội. Anh trai Pogba bị kết án "âm mưu và tống tiền có tổ chức". Sau khi biết tin, Pogba suy sụp và từng cân nhắc đến việc giải nghệ.

Sau này, Pogba bị vướng vào việc sử dụng chất cấm và nhận án cấm thi đấu 4 năm. Tiền vệ này chỉ vừa trở lại tập luyện sau khi được giảm án xuống còn 18 tháng.

Hiện tại, Pogba nỗ lực vực dậy sự nghiệp ở tuổi 32. Anh chờ đợi trận ra mắt Monaco tại Ligue 1 sắp tới.

  • Paul Pogba

    Paul Pogba

    Paul Labile Pogba là cầu thủ người Pháp gốc Guinée hiện đang chơi cho Manchester United và đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp. Anh hoạt động chủ yếu như một tiền vệ trung tâm, nhưng cũng có thể được triển khai như một tiền vệ tấn công, tiền vệ phòng ngự.

    • Ngày sinh: 15/3/1993
    • Nơi sinh: Lagny-sur-Marne, Pháp
    • Chiều cao: 1.91 m
    • Vị trí: Tiền vệ

  • Juventus

    Juventus

    Juventus là CLB bóng đá lâu đời và thành công nhất Italy. Đội bóng được thành lập năm 1897 bởi một nhóm học sinh trường Trung học Massimo D'Azeglio và bắt đầu tham gia giải VĐQG Italy từ 1900. Những thành công của Juventus trong suốt chiều dài lịch sử hầu hết gắn với gia đình Agnelli. Juve cũng là CLB đầu tiên giành đủ 3 cúp bóng đá châu Âu C1, C2 và C3.

    Bạn có biết: Trong lịch sử hơn 120 năm tồn tại và phát triển, Juventus từng trải qua 2 đời chủ tịch không mang quốc tịch Italy là Alfred Dick (Thụy Sĩ) và Jean-Claude Blanc (Pháp).

    • Tên đầy đủ: Juventus Football Club S.p.A.
    • Thành lập: 1/11/1897
    • Sân vận động: Juventus Arena

