CLB Công An TP.HCM trở lại - khơi dậy hào khí một thời

Sau hơn hai thập kỷ vắng bóng ở đấu trường cao nhất của bóng đá Việt Nam, CLB Công An TP.HCM chính thức trở lại V.League trong mùa giải 2025/26.

Thương hiệu CLB Công An TP.HCM trở lại không chỉ mang ý nghĩa với người hâm mộ thành phố mang tên Bác mà còn gợi lại bao kỷ niệm, hào khí một thời cho những thế hệ cầu thủ từng gắn bó với màu áo đỏ ngành Công an.

Thương hiệu CLB Công An TP.HCM trở lại mang theo nhiều kỳ vọng từ người hâm mộ bóng đá thành phố.

Ngay ở trận mở màn, CLB Công An TP.HCM gây tiếng vang khi đánh bại đương kim á quân Hà Nội FC với tỷ số 2-1. Chiến thắng này mang đến nguồn cảm hứng mạnh mẽ, đồng thời chứng minh tập thể của HLV Lê Huỳnh Đức có đủ khát khao và bản lĩnh để chinh phục những thử thách khốc liệt tại V.League.

Cựu cầu thủ Nguyễn Hoàng Hải xúc động: “Cảm xúc dạt dào khi nhìn thấy thương hiệu Công An TP.HCM trở lại. Ở trận đấu đầu tiên, HLV Lê Huỳnh Đức cùng ban huấn luyện xây dựng được tập thể thi đấu đoàn kết. Tôi mong muốn hình ảnh của CLB CATP sẽ tiếp nối đúng như hình ảnh của chúng tôi ngày xưa, mỗi lần ra sân sẽ thi đấu hết mình như một người chiến sĩ”.

Không chỉ Hoàng Hải, cựu tiền đạo Trần Minh Chiến cũng không giấu được niềm tự hào khi chứng kiến ngày trở lại của một biểu tượng: “Thực sự không khí rất tuyệt vời trong ngày CLB CA TP.HCM trở lại sau quãng thời gian dài vắng bóng. Nhận được quan tâm từ lãnh đạo và sự đầu tư từ các đơn vị, CLB CA TP.HCM đã có khởi đầu tốt tại V.League 2025/2026. Việc thắng trận mở màn trước đương kim á quân CLB Hà Nội là điều rất khó, nhưng anh em đội bóng đã vượt qua được thử thách đầu tiên”.

Theo HLV Trần Minh Chiến, dù khởi đầu thuận lợi, đội bóng cần cái nhìn thực tế hơn về chặng đường dài phía trước. “Còn quá sớm để nói về nhóm đầu, tôi thấy mục tiêu top 5 của đội là phù hợp. Đội vẫn cần thời gian xây dựng từ con người đến lối chơi bản sắc. Ngày xưa lứa của tôi có Lê Huỳnh Đức, Phan Bá Hùng, Chu Văn Mùi, Bùi Sỹ Thành cũng thuộc dạng trung bình khá tại sân chơi quốc gia. Chúng tôi nổi bật với lối chơi tập thể cùng điểm mạnh bóng bổng”, ông nói với Tri Thức - Znews.

Giám đốc Công an TP.HCM - ông Mai Hoàng chung niềm vui chiến thắng cùng đội sau trận khai mạc V.League 2025/2026.

Có thể thấy, sự trở lại của Công an TP.HCM là khôi phục một thương hiệu giàu truyền thống, gắn với hình ảnh kỷ luật, tinh thần chiến đấu và sự tận hiến trên sân cỏ.

Trong bối cảnh bóng đá thành phố nhiều năm thiếu vắng một biểu tượng mạnh mẽ, việc CLB Công An TP.HCM tái xuất đã mang đến niềm hy vọng mới cho khán giả và cộng đồng yêu bóng đá.

Với sự dẫn dắt của HLV Lê Huỳnh Đức – một tượng đài gắn bó với cả quá khứ lẫn hiện tại của đội – CLB Công An TP.HCM hứa hẹn sẽ không chỉ thi đấu để trụ hạng, mà còn nỗ lực khẳng định vị thế trong cuộc đua khắc nghiệt tại V.League.

Hình ảnh những “chiến sĩ quả cảm” trên sân bóng một lần nữa được tái hiện, khơi dậy cảm xúc và khát vọng vươn lên cho thế hệ cầu thủ hôm nay.