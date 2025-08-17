Em họ Công Phượng và trò cưng của HLV Troussier được khen

Trong lần ra sân đầu tiên tại V.League, tiền vệ trung tâm Nguyễn Thái Quốc Cường (em họ Công Phượng) và Nguyễn Đức Phú (trò cưng của HLV Troussier) góp công giúp CLB Công an TP.HCM thắng 2-1 trước Hà Nội ở vòng 1 tối 16/8.
Nguyễn Thái Quốc Cường (19) sinh năm 2004 có lần đầu tiên ra sân tại V.League trong màu áo CLB Công an TP.HCM sau khi chuyển đến từ đội hạng nhất Bà Rịa Vũng Tàu (nay là CLB TP.HCM). Bà nội Quốc Cường chính là em gái của ông nội Công Phượng.
Quốc Cường thi đấu chững chạc tuyến giữa, thường xuyên đưa được bóng lên tuyến trên, giúp lồi chơi phòng ngự phản công của CA TP.HCM thêm phần sắc bén.
Tuy vậy bên ngoài đường piste, HLV Lê Huỳnh Đức vẫn rất nghiêm khắc nhắc nhở Quốc Cường cần nhanh nhạy hơn nhịp luân chuyển bóng.
Đá cặp với Quốc Cường là tiền vệ Nguyễn Đức Phú - học trò cưng của HLV Philippe Troussier khi là trụ cột không thể thay thế trong các màu áo U19, U23 Việt Nam trước năm 2024.
Trước đây Đức Phú từng bị chê ngoài chạy khỏe thì chỉ biết loay hoay ở giữa sân rồi chuyền về, nay dưới trướng HLV lão luyện Huỳnh Đức, cựu cầu thủ của PVF-CAND đã mạnh dạn cầm bóng đột phá xuyên thủng hệ thống phòng ngự của đối phương.
Sau chiến thắng 2-1 trước CLB Hà Nội, HLV Lê Huỳnh Đức khen Đức Phú và Quốc Cường thi đấu tự tin, rất có tiềm năng phát triển tốt hơn nữa.
Giám đốc Công an TP.HCM - ông Mai Hoàng động viên Đức Phú sau trận.
|Đội hình CLB Công An TP.HCM còn trung vệ Trần Hoàng Phúc (2001, cao 1,81 m) cũng có lần đầu tiên thi đấu V.League sau khi chuyển đến từ đội hạng nhất Bà Rịa Vũng Tàu (nay là CLB TP.HCM).
Một cầu thủ CLB Công an TP.HCM thi đấu nổi bật ở trận này là đội phó thủ môn Patrick Lê Giang với nhiều pha cứu thua xuất thần.
Sau trận đấu, một số thành viên CLB Hà Nội dành lời ngợi khen "nếu không có Patrick Lê Giang chắc tỷ số sẽ khác".
Giám đốc Công an TP.HCM - ông Mai Hoàng chung niềm vui chiến thắng cùng đội.
