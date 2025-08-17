Em họ Công Phượng và trò cưng của HLV Troussier được khen

Nguyễn Thái Quốc Cường (19) sinh năm 2004 có lần đầu tiên ra sân tại V.League trong màu áo CLB Công an TP.HCM sau khi chuyển đến từ đội hạng nhất Bà Rịa Vũng Tàu (nay là CLB TP.HCM). Bà nội Quốc Cường chính là em gái của ông nội Công Phượng.