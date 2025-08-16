Đội trưởng Tiến Linh thể hiện tố chất thủ lĩnh

|
Gia nhập CLB Công An TP.HCM từ đầu tháng 8, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh (22) nhanh chóng chiếm được lòng tin của HLV Lê Huỳnh Đức và đeo băng đội trưởng.
|
Trước những nghi ngờ về khả năng tỏa sáng khi rời xa môi trường quen thuộc ở đất Thủ, Tiến Linh tỏa sáng rực rỡ ở trận đấu với CLB Hà Nội khi sớm có bàn mở tỷ số cho CA TP.HCM ngay từ phút thứ 2.
|
Bàn thắng sớm giúp Tiến Linh và các đồng đội thi đấu hưng phấn.
|
Chân sút sinh năm 1997 hoạt động không biết mệt mỏi trên hàng công để hỗ trợ ngoại binh Mbo Noel.
|
Bên cạnh đó, Quả bóng Vàng Việt Nam 2024 cũng thường xuyên lui về nhận bóng, đóng vai trò kết nối với hàng tiền vệ.
|
Nhiều lần trong trận, HLV Lê Huỳnh Đức ra sát đường biên động viên cậu học trò.
|
Tiến Linh thể hiện hình ảnh chững chạc khi đứng ra hòa giải những cái đầu nóng của hai đội.
|
Sự nhiệt tình và hăng hái cả trong lẫn ngoài sân là hình ảnh rất khác của Tiến Linh. Anh góp phần giúp CLB CA TP.HCM thắng 2-1 trước Hà Nội và có màn khởi đầu mỹ mãn tại V.League 2025/2026.
|
Sau trận đấu, Tiến Linh hạnh phúc với bàn thắng đầu tiên cho đội bóng mới, tự hào khi khoác lên mình màu áo CLB CA TP.HCM và hi vọng sẽ tiếp tục duy trì những màn trình diễn tốt cho người hâm mộ bóng đá thành phố.
|
Sau trận đấu, ông Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM cũng xuống sân chung vui với chiến thắng
Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.