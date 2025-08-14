Tiến Linh đi tìm đỉnh cao còn lại

Muốn được lưu danh, cầu thủ cần phải được cân đo đong đếm bằng danh hiệu.

Có lẽ, Nguyễn Tiến Linh rời Becamex TP.HCM (tên cũ Becamex Bình Dương) để đến với Công an TP.HCM cũng không ngoài khát vọng chinh phục đỉnh cao V.League để được lưu danh với hậu thế.

Tiến Linh thiếu danh hiệu nào?

Lịch sử môn đá SEA Games của Việt Nam đã sang trang bằng 2 huy chương vàng liên tiếp vào các năm 2019 và 2021. Trước đó, đoàn thể thao Việt Nam lần cuối giành huy chương vàng môn bóng đá là năm 1959. Nguyễn Tiến Linh là gương mặt đã góp phần giải cơn khát vàng ấy trong 2 kỳ SEA Games ấy.

Trong màu áo đội tuyển Việt Nam, dù là thời ông Park Hang Seo hay Kim Sang-sik, Nguyễn Tiến Linh vẫn đóng vai trò rất quan trọng để giành 2 chức vô địch AFF Cup 2018 và 2024. Về mặt cá nhân, Nguyễn Tiến Linh cũng đã có danh hiệu danh giá Quả bóng vàng Việt Nam (2024).

Sơ lược lại thành tích rất quan trọng của 2 đội tuyển quốc gia ấy để thấy, chân sút trưởng thành từ lò đào tạo của Bình Dương đã nếm trọn cảm xúc ngọt ngào mà chắc chắn đời cầu thủ ai cũng khát khao dù chỉ một lần.

Nhưng vinh quang của Tiến Linh chỉ trong màu áo ĐTQG. Còn trở về CLB, kết quả đối với chân sút này thực sự là một nốt trầm lớn.

Đồng hành với Bình Dương từ V.League 2016, chân sút sinh năm 1997 cho thấy khả năng săn bàn của một sát thủ để đang trên đường trở thành một trong những chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất của V.League. Ở mùa giải vừa qua, Tiến Linh thêm một lần tiệm cận với ngôi vị Vua phá lưới với 13 bàn thắng, ít hơn cầu thủ ghi bàn nhiều nhất đúng 1 bàn.

Tính từ V.League 2018 đến trước mùa giải 2025/26, chân sút này đóng góp cho Becamex Bình Dương (nay là Becamex TP.HCM) tổng cộng 66 bàn thắng. Đó là con số đáng để khen ngợi trong bối cảnh ngoại binh luôn được ưu tiên cho hàng tiền đạo.

Trong màu áo ĐTQG, Tiến Linh đã có tất cả.

Nhưng đáng tiếc, đội bóng miền Đông Nam Bộ chưa một lần trở lại đỉnh cao ở V.League trong quãng thời gian Nguyễn Tiến Linh có mặt. So với những đồng đội cùng trang lứa khác như Văn Thanh, Quang Hải… đã có đủ vinh quang thì người con quê Hải Dương (cũ) vẫn chưa một lần chạm tay đến chiếc cúp vô địch V.League.

Thực ra, Nguyễn Tiến Linh cũng đã một lần nâng cúp cùng Bình Dương ở mùa giải 2018 - nhưng Cúp Quốc gia không thể sánh bằng V.League. Cần biết rằng, Bình Dương không thiếu tiền. Đội bóng này từng được mệnh danh là “Chelsea Việt Nam” bởi cách vung tiền không tiếc khi tậu đội hình toàn sao, kể cả dự bị, để giành 4 chức vô địch V.League trước đây.

Nhưng suốt 10 năm qua, Bình Dương vẫn chi đậm nhưng tiêu sai cách, dẫn đến hiệu quả thấp, thậm chí nhiều mùa phải chật vật mới trụ hạng. Hệ quả là Nguyễn Tiến Linh vẫn trắng tay ở V.League, dù đã gắn bó ngần ấy năm với sân chơi này.

Đi để đến đích cuối cùng

Khi chưa sang tên đổi họ, lãnh đạo của Becamex từng cam kết sẽ lấy lại hình của “Chelsea Việt Nam” một thời ở V.League 2025/26. Tất nhiên, đó là sự bạo chi để tuyển chọn hảo thủ để xây dựng nên một đội hình trong mơ, qua đó, cạnh tranh chức vô địch như những ông lớn mới nổi như Nam Định, Công Hà Nội hay Hà Nội, Thể Công.

Nhưng rồi, lời nói ấy cũng cuốn theo chiều gió khi Bình Dương không những không mạnh lên mà còn yếu đi sau sự ra đi của một số cầu thủ. Ở tuổi 28 (sinh năm 1997), Nguyễn Tiến Linh không thể ngồi đợi vinh quang ở một tập thể bị đánh giá chỉ đủ sức trụ hạng trong mùa tới khi đội nhà đổi tên thành Becamex TP.HCM.

Đó có lẽ là một trong những lý do khiến chân sút của đội tuyển Việt Nam quay gót, rời nơi đã đạo tạo anh thành một chân sút hàng đầu của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại sau ban trằn trọc suy nghĩ.

Sang CA TP.HCM, liệu Tiến Linh có khác?

Công an TP.HCM có hơn Becamex TP.HCM để Nguyễn Tiến Linh đặt niềm tin? Đây là một đội bóng mới được chuyển giao ở đầu mùa giải 2025/26. Thực lực hiện tại của Công an TP.HCM được đánh giá cao hơn so với “người láng giềng” mới.

Với tiềm lực mạnh mẽ, Công an TP.HCM được kỳ vọng nhanh chóng khẳng định vị thế của một đội bóng lớn như cách Công an Hà Nội thể hiện để sớm vô địch V.League ngay trong mùa giải đầu tiên góp mặt ở sân chơi cao nhất của Việt Nam này. Ở một chừng mực nào đó, Nguyễn Tiến Linh có thể kỳ vọng sẽ giải tỏa được cơn khát cúp vàng ở V.League trước khi nói lời chia tay bóng đá đỉnh cao.

Tất nhiên, ước vọng đó có được thỏa mãn hay không phụ thuộc vào định hướng đầu tư của Công an TP.HCM trong thời gian tới và phụ thuộc vào đôi chân của chính Nguyễn Tiến Linh. Thành công sẽ đến rõ hơn nếu như đương kim Quả bóng vàng Việt Nam thể hiện được bản năng sát thủ của mình.