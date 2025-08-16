HLV Lê Huỳnh Đức lạnh như băng trong chiến thắng của CA TP.HCM

|
HLV Lê Huỳnh Đức cho biết rất vui mừng khi được giao nhiệm dẫn dắt CLB Công an TP.HCM - thương hiệu biểu tượng lừng lẫy một thời, và tự hào khi giành chiến thắng trong trận khởi màn V.League 2025/2026.
|
Ở trận đấu CA TP.HCM thắng 2-1 trước Hà Nội thuộc vòng 1 V.League mùa 2025/26 tối 16/8, đội trưởng Nguyễn Tiến Linh sớm có bàn mở tỷ số từ phút thứ 2.
|
HLV Lê Huỳnh Đức giữ sự lạnh lùng vì ông biết thời gian trận đấu vẫn còn rất dài, và theo thống kê, từ năm 2017 đến nay, đội bóng TP.HCM đã không thể thắng trước CLB Hà Nội (3 hòa, 16 thua).
|
Tiền đạo huyền thoại của bóng đá Việt Nam vẫn có nhiều khoảnh khắc chỉ đạo cực cháy các cầu thủ.
|
Ông Đức cũng dành nhiều thời gian tham khảo trực tiếp từ phân tích viên của đội.
|
HLV Lê Huỳnh Đức trực tiếp trao đổi nhanh với các ngoại binh trên sân.
|
Ở trận này, tiền đạo Tiến Linh chơi rất sung sức và ông Đức dành nhiều lời động viên và khen ngợi anh.
|
CLB CA TP.HCM sớm nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 27 do công của Võ Huy Toàn, nhưng vào hiệp 2, CLB Hà Nội đã vùng lên, chiếm được quyền kiểm soát thế trận.
|
HLV Makoto Teguramori ôm đầu thất vọng khi các chân sút Hà Nội bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn.
|
Sức nóng của trận đấu được thể hiện qua những lần cự cãi giữa Quang Hùng (34) và một vài cầu thủ Hà Nội.
|
Phút 84, CLB Hà Nội có bàn rút ngắn tỷ số do công của Văn Tùng, nhưng thời gian còn lại là không đủ để họ lật ngược thế cờ. Chung cuộc, CLB CA TP.HCM có chiến thắng 2-1 mở màn V.League 2025/2026.
