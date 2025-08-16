Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Trận đầu trở lại ngọt ngào của HLV Lê Huỳnh Đức với CA TP.HCM

  • Thứ bảy, 16/8/2025 21:19 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

CA TP.HCM đánh bại Hà Nội 2-1 trong trận cầu nhiều cảm xúc trên sân Thống Nhất, dấu ấn chiến thuật của HLV Lê Huỳnh Đức và sự tỏa sáng của các cá nhân tạo nên sự khác biệt.

HLV Lê Huỳnh Đức giúp CA TP.HCM có chiến thắng ở trận mở màn V.League 2025/26. Ảnh: Hoàng Tùng.

Trận đấu giữa CA TP.HCM với Hà Nội chiều 16/8 là tâm điểm ngày thi đấu thứ 2 của vòng 1 V.League 2025/26. Trên sân nhà, CA TP.HCM thể hiện sự sắc bén ở các tình huống chuyển trạng thái để có 2 bàn thắng trong hiệp 1. Các pha lập công thuộc về Tiến Linh ở phút thứ 2 và Huy Toàn phút 27.

Hai pha bóng ấy không chỉ cho thấy kỹ năng xử lý gọn gàng của các cá nhân mà còn là minh chứng cho tính toán chiến thuật chính xác từ băng ghế huấn luyện.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Lê Huỳnh Đức, CA TP.HCM làm chủ thế trận phần lớn thời gian của trận đấu dù đối thủ được coi là một trong những “ông lớn” của giải đấu. Lối chơi của đội chủ nhà khiến Hà Nội gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm bàn gỡ.

Phải đến phút 84, đội bóng áo tím mới có thể có bàn thắng rút ngắn tỉ số nhờ pha lập công của Văn Tùng. Dẫu vậy, thời gian còn lại không đủ để Hà Nội giành lại 1 điểm.

Chiến thắng 2-1 trước Hà Nội giúp thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức khởi đầu mùa giải thuận lợi với 3 điểm, đồng thời củng cố niềm tin về một tập thể giàu tham vọng. Dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân giàu kinh nghiệm, CA TP.HCM được kỳ vọng sẽ trở thành ứng viên nặng ký trong cuộc đua vô địch V.League 2025/26.

