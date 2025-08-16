Một CĐV phải cấp cứu sau trận CAHN - Thể Công Viettel

Một động viên gặp sự cố về sức khỏe đã được đội ngũ y tế của BTC trận đấu giữa CAHN - Thể Công Viettel hỗ trợ đưa đi cấp cứu ngay sau tiếng còi mãn cuộc.

Một CĐV nữ phải đi cấp cứu sau trận đấu giữa CAHN với Thể Công Viettel.

Ngay sau khi trận đấu mở màn V.League 2025/26 giữa CAHN và Thể Công Viettel kết thúc, một cổ động viên nữ trên khán đài B sân Hàng Đẫy bất ngờ ngất xỉu. Lực lượng y tế nhanh chóng có mặt để sơ cứu ban đầu trước khi đưa người này lên xe cứu thương rời sân trong tình trạng cần theo dõi y tế.

Theo tìm hiểu của Tri Thức - Znews, nguyên nhân ban đầu được xác định là do nữ CĐV này mắc hội chứng rối loạn tiền đình. Thời tiết oi nóng tại Hà Nội vào buổi tối 15/8, kết hợp với việc cổ vũ cuồng nhiệt suốt 90 phút, có thể đã khiến tình trạng sức khỏe của CĐV này trở nên nghiêm trọng hơn.

Trận đấu mở màn V.League 2025/26 diễn ra trong bầu không khí sôi động, khi hàng nghìn khán giả phủ kín các khán đài để theo dõi màn so tài giữa hai đội bóng nhiều duyên nợ. Sức nóng trên sân cỏ cộng hưởng với nhiệt độ ngoài trời cao đã tạo áp lực không nhỏ lên sức khỏe người xem, đặc biệt là những khán giả có tiền sử bệnh lý.

Những hình ảnh ghi lại tại sân cho thấy sự phối hợp nhanh chóng giữa nhân viên an ninh, y tế và người hâm mộ để hỗ trợ kịp thời cho nạn nhân. Hiện, tình trạng sức khỏe của cổ động viên nói trên đang được theo dõi tại bệnh viện.