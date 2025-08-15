Lê Quang Liêm hạ Vua cờ thế giới Gukesh Dommaraju

Kỳ thủ số 1 Việt Nam - Lê Quang Liêm xuất sắc đánh bại Vua cờ Gukesh Dommaraju tại Saint Louis Grand Chess Tour 2025.

Lê Quang Liêm hạ Gukesh Dommaraju ở ván 7 nội dung cờ chớp tại Saint Louis Grand Chess Tour 2025.

Kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm (ELO 2729) tạo dấu ấn lớn khi đánh bại Vua cờ Gukesh Dommaraju (ELO 2776) ở ván 7 nội dung cờ chớp tại Saint Louis Grand Chess Tour 2025, hôm 14/8 (giờ Mỹ). Trận đấu kéo dài 57 nước, Quang Liêm tận dụng ưu thế 3 tốt hơn để buộc nhà vô địch thế giới trẻ nhất lịch sử phải chấp nhận thất bại. Đây là lần đầu tiên Quang Liêm thắng Gukesh, đồng thời là cột mốc khẳng định sự tiến bộ của anh kể từ danh hiệu vô địch cờ chớp thế giới 2013.

Trước đó, Quang Liêm khởi đầu ấn tượng với ba chiến thắng liên tiếp trước Leinier Dominguez, Fabiano Caruana và Sam Shankland. Sau đó anh hòa Maxime Vachier-Lagrave, Grigoriy Oparin và Levon Aronian, rồi thắng Gukesh ở ván thứ bảy. Hai ván cuối, anh thua Wesley So và hòa Nodirbek Abdusattorov.

Kết thúc ngày đầu của nội dung cờ chớp, Quang Liêm giành thêm 6 điểm, nâng tổng thành 13 điểm ở cả hai nội dung, tạm xếp đồng hạng 6. Với phong độ ổn định và chiến thắng lịch sử trước Gukesh, Quang Liêm đang rộng cửa cải thiện thứ hạng trong ngày thi đấu cuối 15/8, hướng tới top 4 để giành suất vào Finals.

Saint Louis Grand Chess Tour 2025 diễn ra từ 11-15/8 với thể thức kết hợp cờ nhanh và cờ chớp, quy tụ 10 kỳ thủ hàng đầu thế giới. Sáu người góp mặt toàn bộ tour gồm Fabiano Caruana, Levon Aronian, Maxime Vachier-Lagrave, Nodirbek Abdusattorov, Leinier Dominguez, Lê Quang Liêm. Bốn suất đặc cách thuộc về Grigoriy Oparin, Sam Shankland, Wesley So và đương kim Vua cờ Gukesh Dommaraju. Giải có tổng quỹ thưởng 175.000 USD , nhà vô địch nhận 40.000 USD .

Các kỳ thủ thi đấu 9 ván cờ nhanh (25 phút + 10 giây) trong ba ngày đầu, thắng được 2 điểm, hòa 1 điểm, thua 0 điểm; tiếp đó là 18 ván cờ chớp (double round-robin) để phân định thứ hạng. Đây là sự kiện thứ tư trong Grand Chess Tour 2025 và quyết định suất dự Finals dành cho 4 kỳ thủ đứng đầu.