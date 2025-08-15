Xác định đối thủ của Nam Định và CAHN ở AFC Champions League Two

Lá thăm may rủi đưa Nam Định và CAHN lần lượt vào bảng E và bảng F tại AFC Champions League Two 2025/26.

Xác định các đối thủ của Nam Định và CAHN ở AFC Champions League Two.

Theo kết quả bốc thăm chiều 15/8, Nam Định nằm ở bảng F cùng Gamba Osaka (Nhật Bản), Ratchaburi FC (Thái Lan) và Eastern FC (Hong Kong). Gamba Osaka là đội bóng giàu truyền thống tại J.League, từng vô địch AFC Champions League 2008 và nhiều lần dự sân chơi châu lục.

Ratchaburi cũng là cái tên quen thuộc của Thai League. Còn Eastern FC tuy bị đánh giá thấp hơn, nhưng kinh nghiệm thi đấu quốc tế sẽ giúp đại diện Hong Kong trở thành đối thủ khó lường.

Trong khi đó, CAHN góp mặt ở bảng E cùng Beijing FC (Trung Quốc), Macarthur FC (Australia) và Tai Po FC (Hong Kong). Beijing FC là một trong những đội mạnh của Chinese Super League, từng vào tới bán kết AFC Champions League 2010,1 lần giành chức vô địch quốc gia, 4 lần vô địch Cúp quốc gia, và 2 Siêu Cúp Trung Quốc.

Macarthur FC, dù mới thành lập năm 2017 đã sớm khẳng định vị thế tại A.League với lối chơi kỷ luật và thể lực sung mãn. Tai Po FC là nhà vô địch Hong Kong Premier League 2018/19 và sở hữu nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm.

Mùa trước, Nam Định dùng tới 8-9 ngoại binh/trận, vào vòng 1/16 trước khi thua Sanfrecce Hiroshima. Mùa này, cả Nam Định và CAHN đều tăng cường ngoại binh, tận dụng việc giải không giới hạn cầu thủ nước ngoài. Với lực lượng đang được bổ sung mạnh mẽ, đặc biệt là các ngoại binh và cầu thủ Việt kiều, hai đại diện V.League có thể hướng tới mục tiêu tạo bất ngờ.

AFC Champions League Two 2025/26 có 32 đội từ 22 liên đoàn AFC, chia 8 bảng, đá vòng tròn hai lượt từ 16/9 đến 24/12. Các đội cùng quốc gia không gặp nhau ở vòng bảng. Vòng 16 diễn ra tháng 2/2026, tứ kết tháng 3, bán kết tháng 4 và chung kết ngày 16/5/2026.