Văn Toàn cập nhật tình trạng sau phẫu thuật

Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn vừa cập nhật tình trạng sức khỏe sau ca phẫu thuật sụn chêm gối sáng 13/8.

Văn Toàn cập nhật tình trạng sức khỏe sau khi phẫu thuật.

Trên trang cá nhân, chân sút của Nam Định chia sẻ hình ảnh đôi chân băng bó cùng lời nhắn gửi cảm ơn đội ngũ bác sĩ và người hâm mộ: “Mình mới thực hiện xong ca phẫu thuật, các y bác sĩ đã hỗ trợ mình rất nhiều. Mình cảm ơn mọi người và sẽ trở lại sớm thôi”.

Nguyễn Văn Toàn dính chấn thương gối từ ASEAN Cup 2024. Ban đầu, anh chỉ cần nghỉ ngơi, không phải phẫu thuật.

Tuy nhiên, mỗi lần trở lại thi đấu, chấn thương lại tái phát, buộc Văn Toàn phải lên bàn mổ theo tư vấn của bác sĩ. Theo đánh giá của các chuyên gia y tế, tiền đạo sinh năm 1996 cần tối thiểu 6 tháng để hồi phục hoàn toàn. Điều này đồng nghĩa anh sẽ bỏ lỡ toàn bộ giai đoạn lượt đi V.League 2025/26.

Việc mất Nguyễn Văn Toàn là tổn thất không nhỏ cho đội bóng thành Nam. Trong buổi lễ xuất quân sáng 14/8, HLV Vũ Hồng Việt thừa nhận việc vắng Văn Toàn và Xuân Son là tổn thất lớn trên hàng công của Nam Định, buộc ông phải có những thay đổi về chiến thuật.

Gia nhập Nam Định từ mùa giải 2023/24, Văn Toàn nhanh chóng trở thành trụ cột với những đóng góp cả ở khâu ghi bàn lẫn kiến tạo. Kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm ở V.League và đội tuyển quốc gia giúp anh là mắt xích quan trọng trong lối chơi phản công của đội bóng thành Nam.

Hiện tại, Văn Toàn sẽ tập trung cho quá trình hồi phục với mục tiêu trở lại vào giai đoạn lượt về. Người hâm mộ Nam Định và đồng đội vẫn đang gửi lời chúc, động viên để chân sút này sớm tái xuất trên sân cỏ.