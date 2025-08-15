Premier League mua sắm vượt mốc 2 tỷ bảng

Các câu lạc bộ tại Premier League cho thấy sức mạnh tài chính khi chi tiêu mạnh tay để đem về những bản hợp đồng đắt giá.

Florian Wirtz là "bom tấn" của Liverpool. Ảnh: Reuters.

Liverpool là đội chi mạnh tay nhất tính đến hiện tại khi bỏ ra hơn 250 triệu bảng để đem về hàng loạt tân binh, bao gồm Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Milos Kerkez và Jeremie Frimpong. Hai trong số này (Wirtz và Ekitike) nằm trong top 5 bản hợp đồng đắt nhất Premier League hè này.

Liverpool cũng vừa đạt thỏa thuận chiêu mộ trung vệ tiềm năng Giovanni Leoni của Parma với giá hơn 30 triệu bảng.

Xếp sau Liverpool là MU. Sau mùa giải 2024/25 không thành công, "Quỷ đỏ" đầu tư gần 200 triệu bảng cho ba tiền đạo mới: Matheus Cunha (62,5 triệu bảng), Benjamin Sesko (73 triệu bảng) và Bryan Mbeumo (71 triệu bảng), giúp HLV Ruben Amorim có một hàng công giàu đột biến.

MU còn đang đưa vào tầm ngắm tiền vệ Carlos Baleba của Brighton, cầu thủ được định giá không dưới 100 triệu bảng.

Chelsea cũng cho thấy quyết tâm nâng cấp đội hình khi đem về hai tiền đạo Liam Delap (30 triệu bảng) và Joao Pedro (60 triệu bảng), cùng với các tiền vệ cánh Jamie Gittens (48,5 triệu bảng) và Estevao (29 triệu bảng). "The Blues" tiếp tục thể hiện chiến lược nhắm đến các cầu thủ trẻ giàu triển vọng.

Với Arsenal, đội cuối cùng cũng đã có được tiền đạo mà họ theo đuổi từ lâu là Viktor Gyokeres (63,5 triệu bảng). "Pháo thủ" cũng tăng cường chất lượng ở tuyến giữa với tiền vệ Martin Zubimendi (55 triệu bảng) từ Real Sociedad.

Manchester City và Tottenham lần lượt xếp thứ 5 và 6, khi chi 153 triệu bảng và 127 triệu bảng ở kỳ chuyển nhượng hè này.

