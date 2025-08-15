Amorim trước bài toán sống còn ở Man Utd

Ban lãnh đạo MU không tiếc tiền để đem về những bản hợp đồng đắt giá. Hiện tại, áp lực bắt đầu đổ dồn về phía HLV Ruben Amorim.

Amorim đang được tạo điều kiện để xây dựng MU. Ảnh: Reuters.

Khi chấp nhận nhảy vào cuộc chơi tại Old Trafford, Amorim hẳn hiểu rõ áp lực tại đây khủng khiếp thế nào. Cái bóng quá lớn của Sir Alex Ferguson, cùng những thất bại của các chiến lược gia hàng đầu như Louis van Gaal hay Jose Mourinho, là thách thức lớn với một HLV non trẻ như Amorim.

Không có thời gian cho Amorim

Trong suốt một thập kỷ qua, MU chứng kiến không ít các HLV đến và đi đầy chóng vánh. Khi Amorim được lựa chọn thay Erik ten Hag, nhiều người hâm mộ tỏ ra lo lắng. Sau mùa giải 2024/25 với thành tích kém bậc nhất lịch sử CLB, người ta càng hoài nghi thêm năng lực của HLV người Bồ Đào Nha.

Ngay ở thời điểm này, những bản hợp đồng "bom tấn" liên tục xuất hiện tại Old Trafford, làm lu mờ mọi thứ tại đây. Nhưng đằng sau vẻ hào nhoáng của những tân binh đắt giá, câu hỏi được đặt ra lúc này là Amorim sẽ làm được gì? Liệu ông có còn tại vị vào Giáng Sinh hay không?

Có một yếu tố không tác động trực tiếp, nhưng ảnh hưởng đến tương lai của chính Amorim tại MU. Đó là sự thay đổi liên tục từ đội ngũ thượng tầng. Nhiều HLV lẫn cầu thủ đến và đi, nhưng sự thay đổi liên tục là dấu hiệu rõ ràng nhất của sự quản lý kém ở nhóm lãnh đạo cấp cao.

Amorim nỗ lực thay đổi MU. Ảnh: Reuters.

Amorim đang được trao nhiều quyền hành, với sự tin tưởng tuyệt đối từ ban lãnh đạo. Nhưng nhìn vào tấm gương Ten Hag, Amorim hiểu rõ ông không còn nhiều thời gian.

Ten Hag thậm chí còn thành công vang dội hơn Amorim với 2 chức vô địch League Cup và FA Cup. Nhưng chỉ sau giai đoạn mở màn mùa 2024/25 tồi tệ, cựu chiến lược gia Ajax bị thanh lý. Bóng đá hiện đại không còn chỗ cho sự kiên nhẫn. Nếu không chứng minh được mình xứng đáng tại vị ở Old Trafford, Amorim sẽ phải tìm đội bóng mới.

Amorim có phù hợp với MU?

Kế hoạch xây dựng đội bóng theo tầm nhìn của Amorim chỉ mới bắt đầu thực sự vào mùa hè này. Chỉ vài tháng là không đủ để biến "cỗ máy" này vận hành một cách trơn tru, đặc biệt là khi xem xét "mớ hỗn độn" mà Amorim đã kế thừa khi đến vào cuối năm ngoái.

Cách tiếp cận hợp lý nhất của Amorim là sử dụng giai đoạn khởi đầu của mùa giải này để lập kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo, từng bước đi chắc chắn nhằm đảm bảo sự bền vững ở mọi vị trí.

Những tân binh như Benjamin Sesko mang đến hy vọng cho fan MU.

Những tháng tới sẽ trở thành bài kiểm tra quyết định cho cựu HLV Sporting. Cách chơi của MU ở nửa sau mùa giải vừa qua chưa thuyết phục được người hâm mộ đội bóng. Amorim phải tìm cách chứng minh hệ thống 3-4-2-1 phù hợp với chất lượng con người hiện có của MU.

Việc ký hợp đồng với các cầu thủ mà Amorim lựa chọn có thể củng cố vị thế của ông, nhưng cũng đồng nghĩa HLV người Bồ Đào Nha sẽ không còn bất kỳ lý do bào chữa nào nếu thất bại.

Việc không tham dự cúp châu Âu mùa này là cơ hội lý tưởng để Amorim lắp ghép những nhân tố mới. Đã có những thay đổi tích cực nơi hậu trường của MU, nhưng mọi thứ trở nên vô nghĩa nếu "Quỷ đỏ" tiếp tục trình diễn bộ mặt kém trên sân.

Tương lai của MU giờ đây phụ thuộc vào việc liệu họ có thể thoát ra khỏi cái bóng của quá khứ, chấp nhận thực tại, và cho Amorim một cơ hội thực sự để xây dựng một đế chế mới hay không.

