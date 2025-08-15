Hulk bùng nổ tại Brazil

Tiền đạo 39 tuổi, Hulk, của Atletico Mineiro vừa lập kỷ lục mới khi ghi bàn thắng thứ 18 tại sân Arena.

Hulk sắm vai người hùng của Atlético Mineiro.

Sáng 15/8, Hulk ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 giúp Atletico Mineiro thắng Godoy Cruz ở lượt đi vòng 16 đội Siêu cúp Nam Mỹ. Pha lập công này giúp anh trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho đội trên sân nhà Arena MRV, vượt mặt Paulinho (17 bàn).

Tổng cộng, tiền đạo người Brazil ghi 130 bàn thắng cho Atletico Mineiro sau 263 trận đấu. Hulk đang đứng thứ 10 trong danh sách ghi bàn mọi thời đại của CLB, chỉ kém Marques ba bàn (133 bàn).

Vị trí dẫn đầu thuộc về Rei Reinaldo với 255 bàn thắng, một kỷ lục được đánh giá khó bị phá vỡ.

Tại đấu trường châu lục, Hulk cũng có màn trình diễn ấn tượng. Anh là chân sút hàng đầu của Atlético Mineiro tại Copa Sudamericana với 3 bàn thắng ghi được trong năm 2025, lần lượt vào lưới Iquique, Bucaramanga và Godoy Cruz. Tổng cộng, cựu sao Porto có 19 bàn thắng ở nhiều đấu trường khác nhau, trong đó có 16 pha lập công ở Copa Libertadores.

Trong mùa giải 2025, Hulk một lần nữa khẳng định vai trò quan trọng khi là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho đội (16 bàn sau 37 trận). Không chỉ ghi bàn, tiền đạo 39 tuổi này còn có 50 lần ra sân ở các giải đấu quốc tế cho Atletico Mineiro, đứng sau thủ môn Everson (55) và Victor (57).

Với thành tích 498 bàn thắng trong suốt 21 năm thi đấu chuyên nghiệp, Hulk tạo nên cột mốc đáng nể mà khó tiền đạo Brazil nào cùng thời sánh được.

