Cựu sao PSG bỏ Champions League để làm người mẫu?

Thủ môn Kevin Trapp đang xem xét việc trở lại Pháp thi đấu để có thể ký hợp đồng quan trọng với nhãn hàng Louis Vuitton.

Kevin Trapp có thể tái xuất Ligue 1. Ảnh: Reuters.

Trapp từng là đội trưởng của Eintracht Frankfurt trong mùa giải vừa qua, giúp đội bóng này cán đích ở vị trí thứ ba tại Bundesliga và giành vé dự Champions League. Tuy nhiên, Bild tiết lộ thủ thành này sẵn sàng từ bỏ cơ hội thi đấu ở cúp châu Âu để theo đuổi ước mơ làm người mẫu đại diện cho Louis Vuitton.

Paris FC là bến đỗ tiềm năng của Trapp. Thành phố này không phải là nơi xa lạ với thủ thành người Đức, khi anh có thời gian thi đấu cho PSG trong giai đoạn 2015 đến 2019.

Trapp đính hôn với người mẫu Brazil, Izabel Goulart. Cả hai được đánh giá là cặp đẹp đôi và gây tiếng vang với gu thời trang ấn tượng. Goulart được cho là rất ủng hộ việc Trapp trở lại Pháp và mong muốn anh có được một hợp đồng người mẫu với Louis Vuitton.

Trapp và Goulart có niềm đam mê thời trang.

Trapp chỉ còn một năm hợp đồng với Frankfurt. Đội bóng Đức sẵn sàng để thủ môn dự bị Kaua Santos lấy suất bắt chính từ mùa 2025/26. Ở mùa trước, Santos cũng là người thay Trapp khi anh gặp chấn thương.

Trapp không phải là cầu thủ đầu tiên có cơ hội làm người mẫu cho Louis Vuitton. Vào năm ngoái, tiền vệ Jude Bellingham của Real Madrid cũng đã được công bố là một trong các gương mặt đại diện của thương hiệu này.

Paris FC quyết tâm đầu tư mạnh tay để có thể trụ lại Ligue 1 trong mùa tới. Đội vừa phá kỷ lục chuyển nhượng khi chi 14,5 triệu bảng để ký hợp đồng với trung vệ Otavio từ Porto.

PSG thảm bại trước Chelsea ở chung kết Club World Cup Rạng sáng 14/7, PSG thua Chelsea 0-3 ở trận phân định ngôi vương cúp thế giới các CLB.