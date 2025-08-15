Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cuộc hôn nhân 26 năm của Cech đổ vỡ

Cựu thủ môn của Chelsea và Arsenal, Petr Cech, vừa thông báo rằng anh và vợ Martina đã quyết định ly hôn sau 26 năm gắn bó.

Trên Instagram, Cech chia sẻ bức ảnh đen trắng của cả hai, trong đó Martina đang hôn má anh, kèm theo dòng thông điệp: "Martina và tôi rất buồn khi thông báo sẽ ly hôn sau 26 năm bên nhau. Chúng tôi vẫn là những người bạn tốt nhất và rất tự hào về hai đứa con của mình".

Cech, 43 tuổi, và Martina gặp nhau từ khi còn là thiếu niên. Martina luôn ở bên cựu danh thủ trong suốt sự nghiệp bóng đá lẫy lừng. Họ kết hôn vào năm 2003 và có với nhau hai đứa con, Damian (16 tuổi) và Adela Cechova (17 tuổi).

Damian và Adela đều theo nghiệp bóng đá. Cô con gái Adela là hậu vệ và đang thi đấu cho cả Fulham và đội U17 CH Czech. Còn con trai Damian là thủ môn như cha và ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với Fulham vào đầu năm nay. Trước đó, Damian thi đấu cho đội học viện Chelsea.

Cech bên cạnh con gái Adela.

Trong cuộc phỏng vấn, Cech từng chia sẻ: "Tôi không ép buộc các con theo nghiệp bóng đá, chúng yêu thích bộ môn này theo cách riêng của mình. Chúng sống với cái tên của tôi, vì vậy từ nhỏ phải chịu áp lực bị so sánh".

Huyền thoại Premier League này dành hơn một thập kỷ thi đấu cho Chelsea, sau khi gia nhập từ Rennes vào năm 2004. Tổng cộng, Cech có gần 500 lần ra sân tại sân Stamford Bridge trước khi chuyển đến Arsenal.

Trong màu áo "Pháo thủ", Cech thi đấu 139 trận. Anh vẫn duy trì thói quen đội chiếc mũ bảo hiểm đặc trưng để bảo vệ vùng đầu bị chấn thương nặng trong quá khứ.

Duy Luân

