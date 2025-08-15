Điểm yếu của Gyokeres

HLV Ruben Amorim hiểu rõ ưu và nhược điểm của cậu học trò cũ Viktor Gyokeres khi MU chuẩn bị tiếp Arsenal tại Old Trafford ở vòng khai màn Premier League ngày 17/8.

HLV Amorim hiểu rất rõ Gyokeres.

Tháng 3/2024, sau khi Sporting bị loại ở vòng 16 đội Europa League, Amorim thẳng thắn nhận xét: "Có rất nhiều điều Gyokeres phải cải thiện. Cậu ấy chơi y hệt nhau dù đối mặt với trung vệ nhanh hay chậm. Gyokeres cần nâng cao khả năng đọc trận đấu, và ý thức phòng ngự còn hạn chế. Có nhiều chi tiết nhỏ mà cậu ấy chưa hoàn thiện".

Tuy nhiên, Amorim cũng ca ngợi Gyokeres: "Cậu ấy mang lại cho chúng tôi rất nhiều thứ, luôn biết kéo giãn đội hình, giúp cả đội có thời gian nghỉ, kiếm được những quả phạt, và thường khiến đối phương phải thay trung vệ vì dính thẻ vàng hoặc xuống sức".

Gyokeres gia nhập Arsenal từ Sporting Lisbon với mức phí có thể tăng lên 63,4 triệu bảng kèm các điều khoản bổ sung. Tiền đạo 27 tuổi bùng nổ dưới thời Amorim tại Sporting, ghi 43 bàn mùa 2023/24 và lập kỷ lục 54 bàn mùa sau đó.

Chân sút người Thụy Điển khiến Man City choáng váng với cú hat-trick ở vòng phân hạng Champions League mùa trước. MU từng muốn đưa Gyokeres về Old Trafford, song việc không dự cúp châu Âu khiến thương vụ đổ bể.

Trận MU - Arsenal vào ngày 17/8 là dịp để Amorim kiểm chứng xem tiền đạo người Thụy Điển cải thiện bao nhiêu kể từ những lời nhận xét thẳng thắn đó. Việc Amorim nắm bắt được Gyokeres giúp "Quỷ đỏ" có cơ hội phong tỏa cầu thủ này.