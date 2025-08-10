Gyokeres ghi bàn đầu tiên cho Arsenal

Tiền đạo Viktor Gyokeres góp phần vào chiến thắng thuyết phục 3-0 của Arsenal khi đối đầu Athletic Bilbao, trong trận giao hữu cuối cùng trước thềm mùa giải mới.

HLV Mikel Arteta hy vọng tân binh Gyokeres sẽ duy trì phong độ ấn tượng trong trận mở màn Premier League gặp Manchester United vào ngày 17/8.

Rạng sáng 10/8, Arsenal gặp Bilbao trong trận đấu cuối cùng của Emirates Cup 2025. Đây là trận giao hữu cuối cùng của Arsenal trước khi đấu Manchester United ở vòng 1 Ngoại hạng Anh mùa 2025/26 vào ngày 17/8.

Vì thế, HLV Mikel Arteta tung ra sân đội hình mạnh nhất. Sau những trận đấu không suôn sẻ trước đó, Gyokeres tiếp tục là tâm điểm chú ý. Bản hợp đồng trị giá 63 triệu bảng từ Sporting CP không làm người hâm mộ Arsenal thất vọng, khi mở tỷ số ở phút 35.

Trung phong tuyển Thụy Điển bật cao, đánh đầu tung lưới Unai Simón sau từ đường tạt bóng sắc bén của Martin Zubimendi. Bàn thắng này là minh chứng cho khả năng không chiến và sự nhạy bén của tiền đạo người Thụy Điển.

Trước khi hiệp một khép lại, Bukayo Saka nhân đôi cách biệt. Đến cuối trận, Kai Havertz ấn định chiến thắng 3-0 với pha bứt tốc từ giữa sân trước khi dứt điểm lạnh lùng. Ngoài bàn thắng, trước khi được thay ra ở phút 69, Gyokeres còn để lại dấu ấn với một cú đánh đầu trúng cột dọc và thể hiện sự ấn tượng qua khả năng di chuyển thông minh cùng thể lực vượt trội.

Chiến thắng này không chỉ củng cố niềm tin của người hâm mộ Arsenal mà còn là minh chứng cho sự chuẩn bị kỹ lưỡng của HLV Arteta. Với sự bổ sung chất lượng như Gyokeres và Zubimendi, cùng phong độ trở lại của các trụ cột như Saka và Havertz, Arsenal đang sẵn sàng cho tham vọng cạnh tranh ngôi vương Premier League và tiến xa tại đấu trường châu Âu.

