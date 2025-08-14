Vụ nổ súng liên quan đến thương vụ Gyokeres

Cảnh sát Thụy Điển đang điều tra một vụ nổ súng và âm mưu tống tiền có liên quan đến thương vụ chuyển nhượng trị giá 64 triệu bảng của Arsenal với tiền đạo Viktor Gyokeres.

Gyokeres là thương vụ đắt giá của Arsenal. Ảnh: Reuters.

Sự việc xảy ra gần Stockholm, Thụy Điển, nơi một người thân của người đại diện có liên quan đến thương vụ Gyokeres bị cuốn vào vụ nổ súng tại nhà riêng. Người này được cho là đã khoe khoang về việc nhận một phần trong khoản phí chuyển nhượng 64 triệu bảng từ Arsenal. Động thái này có thể kích thích kẻ xấu nổ hai phát súng ở khu Huddinge, gần Stockholm.

Cảnh sát lập tức có mặt tại hiện trường sau khi người dân báo cáo nghe thấy tiếng súng nổ. Rất may, không có ai bị thương trong vụ việc này.

Khi được liên hệ phỏng vấn, một đại diện của Gyokeres cho biết: “Đây là một ngành rất dễ bị tổn thương, những sự việc như thế này thường xảy ra. Nhưng vụ nổ súng vừa qua không liên quan đến tôi hay bóng đá".

Frederico Varandas, Chủ tịch Sporting Lisbon, khẳng định rằng “không có hành vi tống tiền hay xúc phạm nào có thể khiến ông phải đồng ý với thỏa thuận bán Gyokeres cho Arsenal”.

Gyokeres đang có hợp đồng với công ty đại diện HCM. HC là tên viết tắt của Chủ tịch công ty, Hasan Cetinkaya. Truyền thông Thụy Điển cho rằng công ty HCM này "có liên hệ với các tổ chức tội phạm".

Per Engstrom, Trưởng bộ phận điều tra của cảnh sát Thụy Điển, cho biết tội phạm đã nhắm vào các công ty đại diện bóng đá trong những năm gần đây vì họ xử lý những khoản tiền lớn. Ông cho biết: “Chúng tôi đã cảnh báo về vấn đề này. Giới tội phạm chủ yếu lợi dụng những người trẻ tuổi để thực hiện hành vi".

Gyokeres đánh đầu ghi bàn cho Arsenal Rạng sáng 10/8, Viktor Gyokeres góp phần vào chiến thắng thuyết phục 3-0 của Arsenal khi đối đầu Athletic Bilbao, trong trận giao hữu cuối cùng trước thềm mùa giải mới.