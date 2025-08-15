CAHN và Thể Công Viettel bất phân thắng bại

Trận đấu mở màn V.League 2025/26 chứng kiến cuộc so tài bất phân thắng bại giữa hai đối thủ nhiều duyên nợ CAHN và Thể Công Viettel.

CAHN và Thể Công Viettel chia điểm ở trận khai mạc V.League. Ảnh: Đức Cường.

Tối 15/7, chỉ mất 4 phút để khán giả được chứng kiến bàn thắng đầu tiên của mùa giải. Từ pha treo bóng chuẩn xác của Trương Tiến Anh bên cánh phải, tân binh Lucao bật cao đánh đầu lái bóng vào góc thấp, khiến thủ môn Nguyễn Filip hoàn toàn bất lực. Bàn thắng “mở hàng” này giúp Thể Công Viettel nhập cuộc hưng phấn và chiếm thế chủ động trong nửa đầu hiệp một.

Tuy nhiên, CAHN không mất nhiều thời gian để đưa trận đấu trở về thế cân bằng. Phút 23, Đình Trọng thực hiện quả tạt từ cánh phải, tạo điều kiện cho Alan dứt điểm một chạm gọn gàng, đưa bóng về góc thấp hạ gục thủ thành Văn Phong. Bàn gỡ giúp đội bóng ngành công an lấy lại tinh thần và bắt đầu đẩy cao đội hình.

Dù vậy, trong phần lớn thời gian còn lại, cả hai đội đều thi đấu chặt chẽ. Hiệp hai chứng kiến tốc độ trận đấu chậm lại đáng kể khi đôi bên chủ động giữ bóng, hạn chế sai lầm hơn là mạo hiểm tấn công. Các cơ hội rõ rệt trở nên hiếm hoi, buộc khán giả phải chờ đợi vào những tình huống bóng chết hoặc sai lầm cá nhân, nhưng chúng đã không xuất hiện.

Trận hòa 1-1 là kết quả phản ánh đúng cục diện trận đấu, đồng thời mở màn mùa giải mới bằng một cuộc đối đầu căng thẳng nhưng cân bằng giữa hai đội bóng nhiều duyên nợ của V.League.