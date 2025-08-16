Thêm một ngoại binh triệu euro cập bến V.League

Sáng 16/8, CLB Nam Định gây chú ý trên thị trường chuyển nhượng khi công bố bản hợp đồng với tiền đạo Percy Muzi Tau.

Tiền đạo Percy Muzi Tau gia nhập Nam Định. Ảnh: Thép Xanh Nam Định.

Tiền đạo Percy Muzi Tau được chuyên trang Transfermarkt định giá 1 triệu euro. Với việc gia nhập đội bóng thành Nam, anh trở thành cầu thủ triệu euro thứ hai góp mặt ở V.League 2025/26 - sau Matheus Felipe của CA TP.HCM.

Percy Muzi Tau là bản hợp đồng đắt giá nhất mà Nam Định chiêu mộ đến thời điểm này. Chân sút này sinh năm 1994, sở trường đá tiền đạo cánh, nổi tiếng với lối chơi kỹ thuật, khả năng đi bóng lắt léo và sự đột biến trong tấn công. Anh từng khoác áo nhiều CLB tên tuổi ở châu Âu và châu Phi như Brighton & Hove Albion (Ngoại hạng Anh), Club Brugge, Anderlecht (Bỉ), Al Ahly (Ai Cập) hay gần nhất là Qatar SC.

Trên bình diện quốc tế, Tau vẫn là trụ cột của đội tuyển Nam Phi. Tính đến nay, anh có 52 lần ra sân và ghi được 16 bàn thắng. Ở loạt trận vòng loại World Cup 2026 hồi tháng 3, Tau đều được xếp đá chính, góp công giúp tuyển Nam Phi giành hai chiến thắng quan trọng.

Việc chiêu mộ Percy Muzi Tau cho thấy rõ tham vọng nâng tầm sức mạnh của Nam Định, đặc biệt khi họ sẽ góp mặt ở AFC Champions League Two và Cúp Đông Nam Á mùa giải này. Còn với V.League, theo quy định, hạn chót để các CLB đăng ký bổ sung nhân sự là ngày 27/8. Nếu được Nam Định đưa vào danh sách thi đấu, Tau sẽ trở thành ngoại binh đẳng cấp cao nhất tại V.League hiện tại.

Đây không chỉ là bước đi nhằm gia cố chất lượng đội hình, mà còn là lời khẳng định tham vọng của Nam Định ở cả đấu trường quốc nội lẫn quốc tế. Với sự xuất hiện của Percy Tau, đội bóng thành Nam hứa hẹn trình diễn lối chơi giàu sức hút hơn, đồng thời cạnh tranh sòng phẳng ở V.League, Cúp Quốc gia, AFC Champions League Two và Cúp Đông Nam Á.