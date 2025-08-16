Tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam thua trận phân hạng 17-20

Tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam để thua U21 Chile 1-3 trong trận đấu phân hạng 17-20 giải bóng chuyền U21 thế giới 2025.

U21 bóng chuyền nữ Việt Nam thua ở trận phân hạng 17-20. Ảnh: FIVB.

Bước vào trận đấu với tâm thế tự tin sau chiến thắng 3-1 trước U21 Ai Cập, các học trò của HLV Nguyễn Trọng Linh đặt mục tiêu đánh bại Chile để tiến gần hơn tới vị trí thứ 17 chung cuộc. Tuy nhiên, mọi thứ không diễn ra như mong đợi. Ở set đầu tiên, U21 Việt Nam gặp khó trước khả năng tấn công biên mạnh mẽ của đối thủ và chịu thất bại 17-25.

Sang set 2, đội tiếp tục mắc nhiều lỗi chuyền một và phối hợp chưa ăn ý, tạo điều kiện cho U21 Chile duy trì thế áp đảo. Kết quả, thầy trò HLV Nguyễn Trọng Linh thua cách biệt 15-25, rơi vào thế bất lợi lớn.

Không chấp nhận bị quét trắng, U21 Việt Nam vùng lên ở set 3 với tinh thần thi đấu quả cảm. Những pha tấn công nhanh của các tay đập áo trắng giúp đội nhà giành chiến thắng 25-17, rút ngắn tỉ số xuống 1-2.

Dù vậy, nỗ lực của các cô gái trẻ không đủ để tạo nên cú lội ngược dòng. Set 4 chứng kiến thế trận giằng co, nhưng U21 Chile bản lĩnh hơn ở những thời điểm quyết định và khép lại trận đấu bằng chiến thắng 25-20.

Chung cuộc, tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam để thua đối thủ với tỉ số 1-3.