U21 bóng chuyền nữ Việt Nam thắng trận sau biến cố

U21 bóng chuyền nữ Việt Nam giành chiến thắng 3-1 trước U21 bóng chuyền nữ Ai Cập ở phân hạng giải vô địch bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025 chiều 13/8.

Ảnh: FIVB.

Ở set đấu đầu tiên, thầy trò HLV Nguyễn Trọng Linh nhập cuộc chậm và để đối thủ dẫn trước ở những điểm số đầu. Tuy nhiên, các tay đập trẻ Việt Nam nhanh chóng lấy lại nhịp độ, tạo màn ngược dòng mạnh mẽ để thắng cách biệt 25-16.

Sang set 2, U21 bóng chuyền nữ Ai Cập áp đảo ở đầu trận. Dù vậy, sự kiên cường cùng khả năng bứt tốc đúng thời điểm giúp U21 Việt Nam rút ngắn khoảng cách, trước khi thắng kịch tính 26-24.

Set thứ 3 là màn rượt đuổi điểm số căng thẳng nhất. Phương Quỳnh cùng đồng đội khởi đầu tốt nhưng để U21 bóng chuyền nữ Ai Cập vượt lên. Hai đội liên tục bám đuổi từng điểm, và dù rất nỗ lực, U21 bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn chịu thất bại 22-25, để đối thủ rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Ở set quyết định, U21 bóng chuyền nữ Việt Nam duy trì được sự ổn định trong khi U21 bóng chuyền nữ Ai Cập liên tục bám đuổi. Sự chắc chắn ở những pha bóng cuối giúp đại diện Đông Nam Á thắng 25-20, khép lại trận đấu với tỷ số chung cuộc 3-1.

Chiến thắng này giúp U21 bóng chuyền nữ Việt Nam tiến vào trận đấu phân hạng 17-20, tiếp tục nuôi hy vọng cải thiện thứ hạng tại giải. Đây cũng là bước khích lệ tinh thần lớn sau những biến động ngoài chuyên môn mà đội vừa trải qua.