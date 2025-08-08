HLV Lê Huỳnh Đức đặt mục tiêu top 5 cùng CLB Công an TP.HCM

Ngày 8/8, CLB Công an TP HCM chính thức làm lễ ra quân trước mùa giải 2025/26, ra mắt lực lượng, ban huấn luyện và trang phục thi đấu mới.

HLV Lê Huỳnh Đức được giao nhiệm vụ dẫn dắt CLB Công an TP.HCM. Ảnh: Phạm Uyên.

Trên cương vị thuyền trưởng, HLV Lê Huỳnh Đức khẳng định sẽ cùng toàn đội xây dựng lại bản sắc thi đấu và hướng tới mục tiêu lọt vào top 5 V.League ngay mùa này.

Theo chủ trương của Lãnh đạo Bộ Công an và UBND TP.HCM, CLB bóng đá chuyên nghiệp TP.HCM được chuyển giao, tổ chức lại hoạt động và đổi tên thành CLB Bóng đá Công an TP.HCM. Đây không chỉ là bước đi mang tính tổ chức, mà còn là dấu mốc giàu ý nghĩa chính trị - văn hóa - xã hội, đánh dấu sự trở lại của một biểu tượng từng là niềm tự hào của bóng đá thành phố.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được bày tỏ niềm xúc động trước sự trở lại của tên gọi CLB Công An TP.HCM. Ông nhấn mạnh việc khôi phục và phát triển đội bóng không chỉ góp phần nâng tầm bóng đá thành phố mà còn đóng góp thiết thực cho thể thao nước nhà, mang lại niềm vui, khí thế mới cho người dân.

Chủ tịch kỳ vọng tập thể CLB sẽ luôn đoàn kết, kỷ luật, sáng tạo, giữ vững tinh thần thi đấu cao thượng và chuyên nghiệp, xứng đáng là đại diện của thành phố mang tên Bác, đồng thời hướng tới đào tạo những cầu thủ đủ sức vươn tầm quốc tế. Ông cũng gửi lời chúc CLB thi đấu thành công, để lại nhiều dấu ấn vàng son trong lòng người hâm mộ cả nước.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được (trái) bày tỏ niềm xúc động trước sự trở lại của tên gọi CLB Công An TP.HCM. Ảnh: Phạm Uyên.

Những năm 1990, cùng với Cảng Sài Gòn và Hải Quan, Công an TP.HCM là một trong ba tên tuổi lớn của bóng đá Việt Nam, từng vô địch quốc gia năm 1995 và nhiều lần giành ngôi á quân. Sau hơn hai thập kỷ vắng bóng, đội bóng nay trở lại với sự chuẩn bị bài bản: kiện toàn bộ máy quản lý, tái cấu trúc ban huấn luyện, chiêu mộ những cầu thủ chất lượng cao, hướng tới tính chuyên nghiệp tối đa.

Ban huấn luyện mùa này quy tụ nhiều gương mặt giàu kinh nghiệm, gồm HLV trưởng Lê Huỳnh Đức cùng các trợ lý Phùng Thanh Phương, Hoàng Hùng và Châu Chí Cường. Lực lượng được giữ lại nhiều trụ cột từ CLB TP HCM cũ như thủ môn Partrick Lê Giang, tiền vệ Endrick, trung vệ Trần Hoàng Phúc, tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường, hậu vệ Võ Huy Toàn… Bên cạnh đó, đội bóng bổ sung các bản hợp đồng đáng chú ý: tiền đạo Nguyễn Tiến Linh, tiền vệ Phạm Đức Huy, tiền vệ Đặng Văn Lắm…

Ngoài việc xây dựng lối chơi gắn kết và kỷ luật, CLB còn chú trọng điều kiện tập luyện, chế độ dinh dưỡng, y tế và phục hồi thể lực để đảm bảo phong độ cao nhất cho cầu thủ. Mục tiêu của Công an TP.HCM không chỉ là thành tích, mà còn là thể hiện phong cách thi đấu bản lĩnh, đoàn kết, trung thực và cống hiến - đúng truyền thống của lực lượng Công an nhân dân.

Sự trở lại của CLB Công an TP.HCM ở V.League mùa này không chỉ mang đến sức sống mới cho bóng đá thành phố, mà còn là cầu nối hình ảnh người chiến sĩ CAND với đời sống văn hóa - thể thao, tiếp thêm niềm tin cho người hâm mộ về một thời kỳ huy hoàng mới.