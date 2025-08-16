Lê Huỳnh Đức - châu về hợp phố tại Công an TP.HCM

Sau hơn hai thập kỷ, Lê Huỳnh Đức trở lại “ngôi nhà xưa” CLB Công an TP.HCM, mang theo kinh nghiệm và khát vọng chinh phục.

Liệu Lê Huỳnh Đức có giúp CLB Công an TP.HCM bùng nổ ở mùa giải mới? Ảnh: Viết Định.

Công an TP.HCM là cái nôi nuôi dưỡng để Lê Huỳnh Đức trở thành cầu thủ xuất sắc hàng đầu của bóng đá Việt Nam. Ngày trở lại, cựu tiền đạo này được kỳ vọng sẽ lèo lái con thuyền CA TP.HCM đến bến bờ vinh quang.

Là nhất, là hàng đầu

Không đặt được dấu mốc lịch sử như tiền đạo Lê Công Vinh để lần đầu tiên đem cúp vàng Đông Nam Á (AFF Cup 2008) về cho bóng đá Việt Nam, không có bộ sưu tập thành tích đáng ngưỡng mộ như Nguyễn Tiến Linh với 2 chức vô địch AFF Cup, 2 HCV SEA Games…, thành tích tốt nhất của cựu tiền đạo Lê Huỳnh Đức trong màu áo ĐTQG chỉ là ngôi vị Á quân AFF Cup, HCB SEA Games. Nhưng khi nhắc đến các thế hệ cầu thủ giỏi của bóng đá Việt Nam trong hơn 30 qua, Lê Huỳnh Đức được đánh giá vào nhóm các ngôi sao hàng đầu.

Nói các khác, gọi cựu tiền đạo này là một “tượng đài của bóng đá Việt Nam” cũng không phải là sự tôn vinh quá mức. Dù không đưa đội tuyển Việt Nam lên đỉnh trong sự nghiệp của mình, những kết quả hơn cả mong đợi trong bối cảnh mới hòa nhập trở lại với bóng đá quốc tế là đáng trân trọng cho những đóng góp của Lê Huỳnh Đức (và đồng đội).

Bởi đó được coi là nền tảng để tuyển Việt Nam cũng như các thế hệ cầu thủ sau này cất cánh đến đỉnh vinh quang.

Trong sự nghiệp cầu thủ, Lê Huỳnh Đức đã 3 lần giành Quả bóng vàng Việt Nam, 2 lần nhận giải Vua phá lưới VĐQG, từng được tặng Huân chương lao động… và là cầu thủ Việt Nam sang nước ngoài (Trung Quốc) thi đấu. Ông cũng là cầu thủ nội lĩnh lương cao nhất vào những năm 2000 với mức lương tháng đến 25 triệu đồng như chính bản thân từng tiết lộ. Trong lòng khán giả, nói đến tiền đạo Lê Huỳnh Đức thì không một ai yêu mến bóng đá không cảm thấy không quen thuộc.

Lê Huỳnh Đức giờ về lại CLB Công an TP.HCM. Ảnh: CLB Công an TP.HCM.

Cái nôi để đưa Lê Huỳnh Đức vào “ngôi nhà của những huyền thoại bóng đá Việt Nam” chính là đội Công an TP.HCM. Cùng với rất nhiều đồng đội xuất sắc như Liêm Thanh, Minh Chiến, Chí Bảo … tiền đạo Lê Huỳnh Đức để lại ấn tượng mạnh trong vai trò của một “sát thủ vòng cấm”. Chiều cao tốt (1,78 mét), nền tảng thể lực dồi dào, kỹ năng dứt điểm bằng đầu và chân đều điêu luyện… Lê Huỳnh Đức thực sự là nỗi khiếp sợ cho bất cứ hàng thủ nào.

Theo thống kê chưa chính thức, chân sút này đã ghi được 60 bàn thắng trong 86 trận và đem về 1 chức vô địch cho Công an TP.HCM.

Trao một niềm tin lớn

Khi bóng đá Việt Nam bắt đầu xây dựng chuyên nghiệp (V.League), đội Công an TP.HCM chuyển giao cho Ngân hàng Đông Á để tạm thời chính thức khép lại một đội bóng nức danh vào năm đầu những năm 2000, tai tiếng cũng bắt đầu ập đến với cựu tiền đạo này. Lê Huỳnh Đức bị nêu đích danh là thủ lĩnh của nhóm “Quyền lực đen” thao túng phòng thay đồ của CLB.

Trong một vài lần hiếm hoi tiếp xúc với báo chí ở thời điểm ấy, ông buồn rầu chia sẻ “bị xúc phạm nặng nề”. Có lẽ, quy kết ấy tràn ngập trên các mặt báo thời bấy giờ là một trong những lý do tạo nên hố sâu khá lớn giữa cựu tuyển thủ này với giới truyền thông đến tận sau này. Với bản thân cầu thủ gốc Huế thì sau những ồn ào ấy, ông đã rời bóng đá TP.HCM để cập bến Đà Nẵng từ năm 2004.

Sự nghiệp cầu thủ của Lê Huỳnh Đức ở Đà Nẵng cứ thế trôi đi cho đến lúc, được bổ nhiệm để thay thế ông Phan Thanh Hùng sau 3 trận đầu không tốt ở V.League 2008. Dấu ấn thực sự của HLV Lê Huỳnh Đức khi dẫn dắt đội bóng bên bờ sông Hàn là cú đúp vô địch V.League và cúp Quốc gia ở mùa giải 2009.

Lê Huỳnh Đức là tượng đài của bóng đá Việt Nam. Ảnh: CLB Công an TP.HCM.

Non tuổi đời lẫn tuổi nghề, danh thủ sinh năm 1972 đi vào lịch sử khi trở thành HLV trẻ nhất giành chức vô địch ở tuổi 37 thì thật đáng ngưỡng mộ. Chính sách “kỷ luật sắt” của HLV Lê Huỳnh Đức được cho là yếu tố đưa một đội bóng gồm nhiều “cầu thủ cá biệt” của Đà Nẵng vào một guồng quay thống nhất để sau đó, SHB Đà Nẵng thêm một lần vô địch V.League 2012. Đây là thành tích mà chưa một HLV nào có thể tạo dựng được ở đội bóng bên bờ sông Hàn ngay cả cho đến thời điểm này.

Từng gắn bó một thời gian dài, làm nên thương hiệu lớn ở môi trường bóng đá Việt Nam, nên HLV Lê Huỳnh Đức được chào đón trở lại đội bóng Công an TP.HCM khi nhận chuyển giao từ CLB TP.HCM cũng là điều dễ hiểu. Dấu ấn trên băng ghế chỉ đạo bằng những danh hiệu trong màu áo của Đà Nẵng là chỉ dấu khác để đội bóng ngành công an trao trọn niềm tin ở danh thủ này.

Tất nhiên, cuộc đời vốn thăng trầm như dòng nước lúc dịu êm, lúc sóng tràn. HLV Lê Huỳnh Đức cũng không đi ngoài dòng chảy của nhân sinh khi sau những thành công ở Đà Nẵng, sự nghiệp cầm quân của ông cũng có những nốt lặng đáng kể. Hơn hết, 2 lần nổi-chìm với đội bóng bên bờ sông Hàn (2008-2017, 2018-2021) và cuộc chia tay giữa chừng ở Bình Dương (2024/25) sẽ là những trải nghiệm quý giá cho HLV Lê Huỳnh Đức khi trở lại “ngôi nhà xưa” Công an TP.HCM để viết tiếp truyền thống quá khứ.

Hành trình ấy bắt đầu từ trận cầu lịch sử giữa Công an TP.HCM vào Hà Nội ở vòng 1 V.league 2025/26 vào tối 16/8 tại sân đấu Thống Nhất quen thuộc một thời của chính đội bóng ngàng công an cũng như ông Lê Huỳnh Đức.