Tương lai Maguire tại MU

MU lên kế hoạch bán cầu thủ trước khi kỳ chuyển nhượng hè 2025 đóng cửa trong 10 ngày tới, nhưng Harry Maguire sẽ không rời đội trong thời gian này.

MU không có ý định bán Maguire.

MU hoạt động tích cực trên thị trường chuyển nhượng mùa hè năm nay. Họ mang về các tân binh Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko, đồng thời tiếp tục tìm kiếm một tiền vệ trung tâm với Carlos Baleba là mục tiêu hàng đầu.

Để có tiền trang trải chuyển nhượng, "Quỷ đỏ" đang tìm cách bán cầu thủ. Antony, Jadon Sancho, Tyrell Malacia và Alejandro Garnacho là những người có khả năng ra đi để giúp CLB chủ sân Old Trafford cân đối tài chính.

Tuy nhiên, Harry Maguire chắc chắn không nằm trong danh sách buộc phải rời Old Trafford. Anh chia sẻ: "Có vài đội liên hệ và nhận được phản hồi nhanh chóng từ MU. Tôi chắc chắn câu lạc bộ thông báo rõ rằng tôi không thể rời đi dưới bất cứ điều kiện nào trong hè này".

Maguire cho biết hợp đồng được gia hạn đến năm 2026, nhưng vẫn có cơ hội đàm phán với các CLB ngoài Premier League vào đầu năm sau. Dù vậy, Maguire ám chỉ muốn tiếp tục gắn bó lâu dài với Old Trafford: "Đây là CLB tuyệt vời để thi đấu và sẽ thật ngu ngốc nếu muốn ra đi sớm".

Maguire đang bước vào mùa giải thứ 7 tại MU sau khi gia nhập từ Leicester vào năm 2019 với mức phí kỷ lục thế giới cho hậu vệ là 80 triệu bảng. Hôm 17/8, Maguire vào sân thay Luke Shaw trong 10 phút cuối ở trận thua 0-1 trước Arsenal thuộc vòng khai màn Premier League 2025/26.