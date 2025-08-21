Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
MU đưa người cũ của Man City về cầm trịch đào tạo trẻ

  Thứ năm, 21/8/2025
Manchester United chính thức tìm được người thay thế Nick Cox cho vị trí giám đốc học viện, sau khi ông chuyển sang Everton hồi tháng 6.

Torpey được coi là chiến lược gia đào tạo bóng đá trẻ hàng đầu

Nhân vật được lựa chọn là Gareth Torpey, chuyên gia đào tạo trẻ từng gắn bó với Liverpool, Manchester City và gần nhất là Brentford.

Torpey gia nhập MU trong bối cảnh CLB đang bước vào giai đoạn tái thiết dưới thời giám đốc bóng đá Jason Wilcox - người từng cộng tác cùng ông ở Man City. Wilcox đánh giá cao hồ sơ phát triển cầu thủ trẻ của Torpey, nhấn mạnh ông là nhân tố quan trọng trong việc đào tạo nên nhiều tài năng hàng đầu bóng đá Anh.

Trong sự nghiệp, Torpey từng có 6 năm làm việc tại hệ thống đào tạo trẻ Liverpool trước khi chuyển sang Man City năm 2014, nơi bản thân thăng tiến thành trưởng bộ phận huấn luyện học viện. Đến tháng 1/2024, ông nhận lời dẫn dắt học viện Brentford và sẽ tiếp tục hoàn tất nghĩa vụ tại đây trước khi chính thức chuyển tới Carrington.

Phát biểu sau khi được bổ nhiệm, Torpey khẳng định tự hào khi có cơ hội dẫn dắt học viện nổi tiếng bậc nhất nước Anh. Ông cam kết tiếp nối truyền thống “máu đỏ trẻ” của MU, tạo ra thế hệ cầu thủ vừa phát triển cá nhân, vừa đủ bản lĩnh để cạnh tranh những danh hiệu lớn cùng đội một.

Sự xuất hiện của Torpey được kỳ vọng sẽ giúp học viện Old Trafford tiếp tục là cái nôi sản sinh những ngôi sao sáng giá cho bóng đá thế giới.

