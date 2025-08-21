Man Utd không còn là thương hiệu số 1 nước Anh

MU là CLB có thương hiệu hàng đầu nước Anh nhờ thành công dưới thời Alex Ferguson. Thế nhưng, điều này không phải vĩnh cửu sau một thập niên sa sút.

Manchester United vẫn là đội bóng được nhiều người yêu thích

Năm 2018, Ed Woodward - cựu Phó chủ tịch điều hành của Manchester United - từng tuyên bố với các nhà phân tích rằng: “Phong độ thi đấu thực ra không có ảnh hưởng đáng kể đến khả năng kinh doanh thương mại của chúng tôi”. Thế nhưng, chuỗi thành tích bết bát trên sân cỏ kể từ đó đến nay đang đặt dấu hỏi lớn về nhận định ấy.

Sa sút trên sân khiến làm ăn chững lại

Trong 6 mùa giải vừa qua, doanh thu thương mại của Manchester United chỉ tăng tổng cộng 10%. Trong khi đó, hai đối thủ lớn nhất là Manchester City và Liverpool bỏ xa họ, đồng thời thống trị Premier League với 9 chức vô địch trong 12 mùa gần nhất, kể từ lần đăng quang cuối cùng của Manchester United năm 2013.

Ngay cả khi kết thúc mùa trước ở vị trí thứ 15 và không giành quyền dự Champions League, nguồn thu thương mại của Manchester United vẫn ở mức tương đương với những CLB thành công nhất thế giới. Andy Green - Giám đốc tài chính của Hội CĐV Manchester United, đồng thời là lãnh đạo quỹ đầu tư Rockpool Investments đã cảnh báo rằng CLB đang “ăn mòn quá khứ” để tồn tại.

Manchester United ngày càng sa sút thời gian gần đây

Khi mùa giải Premier League mới khởi tranh, những người như Green cho rằng Manchester United cần tạo ra bước tiến thực sự trên sân cỏ nếu muốn giành lại vị thế đã mất ngoài sân.

Trong mùa 2023/24, Manchester United tạo ra 302 triệu bảng doanh thu thương mại, so với 308 triệu của Liverpool và 349 triệu của Man City. Từ năm 2019, Arsenal, Man City, Chelsea, Liverpool và Tottenham đều tăng trưởng thương mại nhanh hơn Manchester United, dù xuất phát điểm thấp hơn.

Tham vọng mới dưới thời Jim Ratcliffe

Năm 2024, tỷ phú hóa dầu Jim Ratcliffe chi 1,6 tỷ USD để mua 29% cổ phần Manchester United, qua đó nắm quyền kiểm soát mảng thể thao của CLB. Dù đội bóng sa sút, ông vẫn đầy tự tin vào sức mạnh thương hiệu.

“Manchester United sánh ngang với Coca-Cola và Apple,” Ratcliffe khẳng định trong lễ khánh thành trung tâm huấn luyện vừa được nâng cấp trị giá 50 triệu bảng. Cơ sở mới do kiến trúc sư Norman Foster thiết kế có cả máy chạy bộ dưới nước và phòng tập mô phỏng “độ cao lớn” với nhiệt độ, độ ẩm điều chỉnh được.

Kể từ khi Sir Alex Ferguson giải nghệ năm 2013, Manchester United chi hơn 2 tỷ euro mua cầu thủ, với mức chi ròng (trừ đi tiền bán cầu thủ) là 1,7 tỷ euro - cao nhất Premier League. Dù từng cắt giảm mạnh chi phí khiến dư luận phản đối, Ratcliffe nay lại bật đèn xanh cho các thương vụ đắt đỏ.

Hè 2025, CLB chi khoảng 200 triệu bảng để đưa về Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko, tức là chỉ kém Liverpool và Chelsea về mức chi.

Vẫn là thương hiệu nhưng không phải mãi mãi

Manchester United vẫn thu hút được các tập đoàn lớn. Qualcomm gia hạn hợp đồng tài trợ áo đấu với thương hiệu Snapdragon trị giá 75 triệu USD /năm đến 2029. Năm 2023, Adidas cũng ký hợp đồng 10 năm trị giá khoảng 900 triệu bảng, dù mùa này bị trừ 10 triệu do Manchester United không dự Champions League.

Manchester United cần sớm trở lại Champions League

Trong chín tháng tính đến ngày 31/3, CLB thu về 245,1 triệu bảng doanh thu thương mại, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước. Don McGuire - Giám đốc marketing của Qualcomm - nói: “Khó khăn là có đấy, nhưng chúng tôi cam kết đi cùng Manchester United. Chúng tôi tin họ sẽ vượt qua, và tôi hài lòng với những bước đi họ đã thực hiện”.

Dù vậy, Green cho rằng không có “viên đạn bạc” nào để giúp Manchester United tái lập tốc độ tăng trưởng ngoạn mục như thời Woodward, khi doanh thu thương mại gần như tăng gấp 4 lần lên 200 triệu bảng trong thập kỷ trước 2015.

Theo những người thân cận CLB, một sân vận động mới - với chi phí ít nhất 2 tỷ bảng - là chìa khóa mở ra nguồn thu thương mại mới từ tài trợ. Nhưng khi dự án chưa khởi động, cơ hội gần nhất để tăng tốc vẫn nằm ở việc giành vé dự Champions League.

Hiện "Quỷ đỏ" chỉ còn thi đấu trong nước, Ratcliffe và gia tộc Glazer đặt cược rằng các tân binh sẽ giúp HLV Ruben Amorim cải thiện phong độ.

Tuy nhiên, Green cảnh báo: “Rủi ro là khoản chi này không đem lại hiệu quả. Nếu không thể trở lại Champions League, lợi nhuận không cải thiện, doanh thu không tăng, thì Manchester United sẽ chỉ tích lũy thêm nợ chuyển nhượng cần phải trả trong 3-4 năm tới”.