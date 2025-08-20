Sesko bị chê đi xe 'quê mùa' và tốn xăng đến sân tập MU

Benjamin Sesko vừa đặt chân đến Manchester United đã gây chú ý, không chỉ trên sân cỏ mà cả ngoài đời.

Sesko chụp hình với bạn gái

Sau khi chuyển đến MU, Sesko được cho là đang hưởng mức lương 160.000 bảng mỗi tuần. Người hâm mộ đang hy vọng anh sẽ sớm nâng cấp chiếc xe của mình. Bởi trong ngày đầu tiên tới Carrington, Sesko gây tranh cãi khi lái một chiếc jeep đỏ nổi bật.

Chiếc xe ngốn xăng này lập tức trở nên lạc lõng giữa dàn siêu xe bóng bẩy tại sân tập của MU. Không ít cổ động viên đã chê bai nó là “quê mùa”, thậm chí còn bình luận: “Mong là anh ta chơi bóng giỏi hơn gu chọn xe”. Tuy nhiên, nếu nghĩ Sesko là người không biết hưởng thụ thì sẽ là sai lầm.

Chiếc xe Sesko dùng tạm ở Manchester

Ngoài sân cỏ, Sesko thích có lối sống hào nhoáng và sang trọng. Sesko đặc biệt thích thư giãn bằng những chuyến du lịch đến các vùng nắng ấm. Anh đón năm mới tại Dubai, tận hưởng cảnh sắc và âm thanh sôi động của thành phố Trung Đông này. Sesko cũng từng tới Hy Lạp để nạp lại năng lượng trong khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp.

Ngoài bóng đá, Sesko còn thể hiện niềm yêu thích với bóng rổ. Gần đây, anh đăng tải bức ảnh mình úp rổ đầy mạnh mẽ. Với chiều cao 1,96 mét, Sesko chắc chắn cũng sẽ là một tay chơi bóng rổ đáng gờm nếu đi theo con đường khác.

Xuất thân từ Slovenia, chàng trai 22 tuổi từng khoác áo RB Salzburg và RB Leipzig trước khi gia nhập MU. Đồng hành cùng anh trên chặng đường bóng đá là cô bạn gái xinh đẹp hơn tuổi - Anita Vidovic, 27.

Cặp đôi bắt đầu hẹn hò từ năm 2022 và nhanh chóng trở thành đôi tình nhân nổi tiếng tại quê nhà. Anita tốt nghiệp Khoa Quản trị công tại Slovenia, và Sesko thường chia sẻ nhiều bức ảnh tình tứ của cả hai qua các năm.