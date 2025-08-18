Khoảnh khắc Sesko bị 'đè mặt' gây sốt

Trung vệ Gabriel Magalhaes gây chú ý khi tranh chấp quyết liệt với Benjamin Sesko trong trận Arsenal thắng MU 1-0 thuộc vòng khai màn Premier League 2025/26 tối 17/8.

Fan Arsenal tin Gabriel 'dằn mặt' Sesko trận ra mắt ở Old Trafford.

Tại tại Old Trafford, Riccardo Calafiori ghi bàn duy nhất giúp "Pháo thủ" giành trọn 3 điểm, bất chấp chỉ tung ra 9 cú sút so với 22 của MU. Trận đấu cũng chứng kiến màn ra mắt của nhiều tân binh với Matheus Cunha, Bryan Mbeumo bên phía "Quỷ đỏ", trong khi Viktor Gyokeres và Martin Zubimendi lần đầu khoác áo Arsenal ở Premier League.

Sesko, bản hợp đồng 74 triệu bảng của MU, ngồi dự bị và chỉ được tung vào sân ở phút 65 thay Mason Mount. Tuy nhiên, CĐV "Quỷ đỏ" chưa thể ăn mừng. Tiền đạo người Slovenia đóng góp tích cực vào lối chơi, nhưng chỉ có 2 cú dứt điểm do bị cặp William Saliba - Gabriel theo kèm khá chặt.

Sau trận, Gabriel đăng loạt ảnh lên trang cá nhân, trong đó có khoảnh khắc anh bật cao tranh chấp trên không với Sesko. Động thái lập tức khiến cộng đồng CĐV Arsenal dậy sóng. Họ cho rằng trung vệ Brazil cố ý gửi thông điệp mỉa mai đối thủ.

"Đè sấp mặt đối thủ. Gã khổng lồ Gabi dạy cho Sesko một bài học", "Sesko gặp Gabriel và hết sức bật nhảy", "Gabriel thật đẳng cấp, Sesko vừa vào sân bị nuốt chửng ngay", "Sesko thấy cặp đôi Saliba - Gabriel chắc thầm ước ngồi dự bị còn hơn"... là phản ứng chung của người hâm mộ Arsenal.

Đáng chú ý, Gyokeres chẳng khá hơn. Anh chạm bóng 21 lần, không có cú sút trúng đích nào và bị thay ra sau một giờ thi đấu. Sesko lẫn Gyokeres có lẽ cần thêm thời gian để thực sự tạo dấu ấn ở Premier League.