Barcelona giữ Ter Stegen, chuẩn bị đón Cancelo

Giám đốc Thể thao Deco lên tiếng làm rõ tình hình của Ter Stegen và thương vụ chiêu mộ Joan Cancelo.

Giám đốc Deco chia sẻ về tình hình nhân sự của Barcelona.

Marc-Andre Ter Stegen là một trong những cái tên tâm điểm tại Barcelona khi kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026. Ở tuổi 33, thủ thành người Đức đứng trước khả năng rời khỏi đội bóng ngay trong tháng này để tìm kiếm cơ hội thi đấu thường xuyên, nhằm đảm bảo suất bắt chính cho đội tuyển Đức tại World Cup 2026.

Hiện tại, Ter Stegen chỉ là sự lựa chọn thứ ba trong khung gỗ của đội chủ sân Camp Nou. Câu lạc bộ kình địch cùng xứ Catalan là Girona đang thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ khi sẵn sàng trao cho anh vị trí số một để thay thế cho Paulo Gazzaniga. Tuy nhiên, những diễn biến mới xung quanh chấn thương của anh tại Siêu cúp Tây Ban Nha khiến viễn cảnh này trở nên khó đoán định hơn.

Theo Deco, thủ thành người Đức phải trở về Barcelona kiểm tra đầu gối sau khi có cảm giác không tốt trong quá trình tập luyện. Ông trấn an đây không phải là một chấn thương nghiêm trọng mà chỉ là tâm lý lo ngại của cầu thủ do từng có tiền sử phẫu thuật ở vị trí này. Đồng thời, Deco khẳng định Marc vẫn là cầu thủ của Barcelona và hiện tại chưa có bất kỳ cuộc thảo luận nào về việc anh sẽ ra đi trong tương lai gần.

Ter Stegen đang trong thời kỳ khó khăn.

Song song với câu chuyện của Ter Stegen, Barcelona cũng đang đẩy nhanh tiến trình tái hợp với Joao Cancelo. Giám đốc Deco xác nhận câu lạc bộ đang hoàn tất những thủ tục cuối cùng để mượn hậu vệ người Bồ Đào Nha từ nay cho đến hết mùa giải.

Mặc dù Cancelo chưa thực hiện các bài kiểm tra y tế bắt buộc, dự kiến anh sẽ sớm bay đến Barcelona để chính thức ký kết hợp đồng. Việc đưa Cancelo trở lại được xem là bước đi chiến lược nhằm củng cố hàng phòng ngự của Barcelona cho giai đoạn quyết định của mùa giải.

CLB xứ Catalonia đang hướng tới một mùa giải thành công. Họ đang dẫn đầu La Liga, vào chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha sau chiến thắng 5-0 trước Athletic Bilbao rạng sáng 8/1. Họ còn góp mặt ở cả đấu trường Copa del Rey lẫn Champions League.