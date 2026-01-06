Joao Cancelo đạt thỏa thuận gia nhập Barcelona theo dạng cho mượn đến hết tháng 6, khép lại nhanh chóng những đồn đoán xoay quanh tương lai của hậu vệ người Bồ Đào Nha.

Cancelo chính thức trở lại Barcelona.

Thương vụ đã được hoàn tất, đánh dấu sự trở lại của Cancelo tại Camp Nou chỉ sau một thời gian ngắn rời châu Âu.

Theo các nguồn tin uy tín, Barcelona sẽ trả 4 triệu euro phí mượn cho Al Hilal, đội bóng đang nắm quyền sở hữu Cancelo. Đây là khoản chi được xem là hợp lý trong bối cảnh tài chính vẫn còn nhiều hạn chế của đội bóng xứ Catalonia, đồng thời giúp HLV Xavi có thêm một phương án giàu kinh nghiệm cho hành lang cánh.

Điểm đáng chú ý của thương vụ nằm ở lựa chọn dứt khoát từ phía Cancelo. Trước đó, Inter được cho là đã đạt thỏa thuận với Al Hilal.

Tuy nhiên, hậu vệ 31 tuổi chỉ ưu tiên Barcelona và từ chối mọi khả năng khác. Mong muốn tiếp tục thi đấu trong môi trường quen thuộc và cạnh tranh danh hiệu ở La Liga là yếu tố then chốt trong quyết định của anh.

Với Barcelona, Cancelo mang đến sự linh hoạt hiếm có. Anh có thể chơi tốt ở cả hai cánh, hỗ trợ tấn công hiệu quả và sở hữu kinh nghiệm dày dạn ở các giải đấu lớn.

Trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc và yêu cầu xoay tua lực lượng ngày càng cao, sự hiện diện của Cancelo giúp Barca giảm tải đáng kể cho hàng thủ.

Thương vụ cho mượn này không chỉ là giải pháp ngắn hạn, mà còn mở ra khả năng tái hợp lâu dài nếu Cancelo đáp ứng được kỳ vọng chuyên môn. Với quyết tâm rõ ràng từ cầu thủ và cái gật đầu từ các bên, Barcelona đã có được mảnh ghép cần thiết cho giai đoạn còn lại của mùa giải.