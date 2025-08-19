Sesko được khen

Tiền đạo người Slovenia Benjamin Sesko có màn ra mắt Manchester United từ băng ghế dự bị trong trận mở màn mùa giải gặp Arsenal hôm 17/8.

Sesko có màn ra mắt được đánh giá tích cực

HLV Ruben Amorim tung Benjamin Sesko vào sân trong hiệp hai, khi MU đang dồn sức tìm bàn gỡ trước Arsenal. Tuy nhiên, màn ra mắt đội một của Sesko không trở thành một khởi đầu trong mơ, khi MU bất lực trong khâu ghi bàn và chịu thất bại 0-1 ngay tại Old Trafford.

Sesko được thi đấu 25 phút cuối cộng thêm thời gian bù giờ. Anh thường xuyên hiện diện trong vòng cấm Arsenal, nhưng rõ ràng vẫn còn lạc nhịp với các đồng đội mới. Những pha phối hợp tốt nhất của MU không có sự tham gia của Sesko, khi tiền đạo người Slovenia vẫn đang cố gắng tìm mối liên kết trên sân theo thời gian thực.

Dù vậy, các cựu danh thủ MU vẫn đánh giá cao tân binh người Slovennia. Cựu hậu vệ Mikael Silvestre đánh giá Sesko di chuyển thông minh, luôn tìm cách tạo khoảng trống và nhận bóng ở khu vực nguy hiểm. Dù sở hữu chiều cao 1,96 mét, Sesko lại rất linh hoạt.

Khi được hỏi có muốn đối đầu với Sesko hay không, Silvestre bật cười: “Tuyệt đối là không. Bạn buộc phải tìm cách đi vòng qua cậu ấy. Rất khó khăn đấy. Cậu ta to cao và cực kỳ khó chịu”.

Cựu tiền đạo Wayne Rooney, nói trên BBC Sport rằng mình rất thích cách Sesko chọn vị trí, đồng thời ca ngợi sự hứa hẹn nơi tân binh này. Trên mạng xã hội, nhiều cổ động viên cũng tỏ ra phấn khích với những dấu hiệu tích cực.

Trong tháng 8, MU sẽ có ba trận đấu: gặp Fulham trên sân khách, tiếp Burnley tại Old Trafford và xen giữa là trận gặp Grimsby ở Carabao Cup. Sesko sẽ hướng tới suất đá chính trong cả ba trận do HLV Amorim mong muốn anh nhanh chóng hòa nhập. Bàn thắng đầu tiên đến càng sớm, sự tự tin càng lớn.

Mùa trước, Rasmus Hojlund phải chờ đến tháng 12 mới có bàn thắng Premier League đầu tiên cho MU. Nếu Sesko làm được điều đó ngay trong tháng này, đó sẽ là thành công lớn.