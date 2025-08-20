Khát nhân tài, MU tính chiêu mộ cầu thủ từng khắc logo Arsenal

Manchester United đưa thủ quân của Sporting Lisbon, Morten Hjulmand, vào danh sách tăng cường tuyến giữa sau khi thương vụ chiêu mộ Carlos Baleba chính thức khép lại vào tuần trước.

Morten Hjulmand sẽ mặc áo đỏ của MU trong mùa này?

Manchester United thể hiện một lối chơi vượt trội trong trận khai màn Premier League gặp Arsenal hôm 17/8, nhưng rốt cuộc vẫn phải chịu thất bại 0-1 trên sân Old Trafford. Đội chủ nhà pressing quyết liệt cả khi có bóng lẫn không bóng. Ngoại trừ sai lầm tai hại từ thủ môn, dẫn đến bàn thắng duy nhất cho "Pháo thủ", Arsenal gần như không tạo ra được cơ hội rõ rệt nào.

Nhu cầu cấp thiết ở tuyến giữa

Đáng chú ý, HLV Ruben Amorim để Casemiro đá chính bên cạnh Bruno Fernandes, còn Manuel Ugarte chỉ vào sân từ băng ghế dự bị ở cuối trận. Tiền vệ người Uruguay lại có một màn trình diễn đáng quên: hầu hết pha chạm bóng đều dẫn đến phạm lỗi, còn cú sút duy nhất của anh thì bay thẳng lên khán đài.

Khi tuổi tác bắt đầu đè nặng lên đôi chân Casemiro, còn Ugarte chưa đáp ứng được kỳ vọng, MU cần phải có một tiền vệ để theo đuổi triết lý của Amorim trong phần còn lại của mùa giải.

Casemiro đã chịu gánh nặng tuổi tác

Thực ra trong suốt mùa hè, MU ráo riết tìm kiếm một tiền vệ có nền tảng thể lực sung mãn, với Baleba luôn được xem là mục tiêu số một. Tuy nhiên, CLB buộc phải dừng lại do chi phí chuyển nhượng bị đánh giá là quá cao so với khả năng hiện tại.

MU đẩy mạnh việc tiếp xúc với Brighton vào cuối tuần trước, nhưng phía đội bóng nước Anh khẳng định họ không có ý định bán Baleba trong kỳ chuyển nhượng này. Thực tế, để hoàn tất thương vụ, mức phí sẽ phải tiệm cận con số 115 triệu bảng – bằng với kỷ lục mà Chelsea từng bỏ ra chiêu mộ Moises Caicedo. Đây là khoản tiền khiến MU phải chau mày sau khi họ đã mua rất nhiều trong hè vừa qua.

Tìm về học trò cũ

Trong bối cảnh thương vụ Carlos Baleba đổ bể, INEOS đang cân nhắc những phương án thay thế. Một trong những cái tên được chú ý chính là Morten Hjulmand - thủ quân của Sporting Lisbon.

Amorim quá rõ về tài năng của Hjulmand nên ban lãnh đạo MU đã đưa anh vào danh sách mục tiêu. Dù vẫn có lo ngại về thể lực cũng như khả năng thích ứng tại Premier League, INEOS sẵn sàng chấp nhận rủi ro.

Tiền vệ người Đan Mạch, 26 tuổi, trở thành trụ cột của đội bóng Bồ Đào Nha kể từ khi Amorim đưa anh về để thay thế chính Ugarte. Mùa trước, Hjulmand nằm trong nhóm 4% tiền vệ chuyền bóng chính xác nhất và 3% tiền vệ thu hồi bóng tốt nhất tại giải VĐQG Bồ Đào Nha (theo Fotmob).

Theo The Athletic, HLV Amorim có mối quan hệ gắn bó với Hjulmand từ quãng thời gian cả hai cùng làm việc tại Bồ Đào Nha và điều này có thể trở thành lợi thế lớn nếu "Quỷ đỏ" quyết định ra tay. Về phía Hjulmand, việc gia nhập MU chắc chắn sẽ là giấc mơ mà anh khó cưỡng lại được, đặc biệt khi được đảm bảo tương lai bởi ông thầy cũ.

Hjulmand không ngại khoe hình xăm Arsenal.

Vấn đề lớn nhất của Hjulmand đến MU chỉ là hình xăm trên tay. Cầu thủ người Đan Mạch là fan của Arsenal và trước đây không ngại khoe hình xăm này như niềm tự hào. Hjulmand chia sẻ rằng tình yêu của anh dành cho Arsenal bắt đầu từ thời thơ ấu, khi anh cùng bố xem các trận đấu của đội.

Hjulmand đặc biệt thần tượng huyền thoại Patrick Vieira và luôn coi cựu đội trưởng Arsenal là nguồn cảm hứng lớn trong sự nghiệp. Tuy nhiên, hình xăm chỉ là chuyện nhỏ. Nếu Hjulmand đến Old Trafford và ghi bàn vào lưới Arsenal thì CĐV MU sẽ chẳng còn nhớ chuyện hình xăm.

Ngoài Hjulmand, danh sách ứng viên của MU còn có Adam Wharton - tiền vệ được đánh giá cao tại Crystal Palace và từ lâu đã nằm trong tầm ngắm của "Quỷ đỏ". Dù vậy, cho đến nay vẫn chưa có bước tiến cụ thể nào.