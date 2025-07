MU nhắm đồng đội Gyokeres, giá 80 triệu euro

Theo từ A Bola, Hjulmand lọt vào tầm ngắm của HLV Ruben Amorim. HLV người Bồ Đào Nha được cho là muốn tái hợp học trò cũ để gia cố tuyến giữa. Chính ông thừa nhận khu vực này còn thiếu tốc độ và sự cơ động sau trận hòa không bàn thắng với Leeds hôm 19/7.

Ở tuổi 26, Hjulmand được đánh giá là một trong những tiền vệ phòng ngự toàn diện tại châu Âu. Anh có khả năng thu hồi bóng, hỗ trợ tấn công và bổ sung phong cách khác biệt cho tuyến giữa vốn thiên về sáng tạo của MU.

Tuy nhiên, mức giá lại là rào cản không nhỏ. Sporting muốn thu về gần 80 triệu euro, đúng bằng điều khoản phá vỡ hợp đồng. Trước đó, Juventus chỉ sẵn sàng chi từ 30 đến 40 triệu euro và đã rút lui. Với MU, thương vụ chỉ có thể xảy ra nếu họ bán bớt cầu thủ trong những tuần tới.

Hiện tại, "Quỷ đỏ" hoàn tất bản hợp đồng Matheus Cunha và sắp sửa ký với Bryan Mbeumo, nhưng vẫn tìm kiếm một tiền đạo mới. Hai cái tên đang được cân nhắc là Nicolas Jackson và Ollie Watkins. Đồng thời, hàng tiền vệ cũng được xác định là khu vực cần bổ sung, khi Casemiro, Ugarte và Mainoo đều không duy trì được sự độ ổn định mùa trước.

Dù Gyokeres đang trên đường đến Arsenal, cơ hội để Amorim tái hợp một học trò cũ khác từ Sporting còn nguyên, nếu MU chấp nhận chi đậm, hoặc thanh lý cầu thủ kịp thời để dọn chỗ cho Hjulmand.

