Đội trưởng Sporting: 'Chúng tôi không cần Amorim nữa'

Morten Hjulmand khẳng định Sporting CP sẽ tiếp tục thi đấu thành công và chứng tỏ không phụ thuộc vào HLV Ruben Amorim.

Đội trưởng Sporting sẵn sàng cho sự ra đi của Ruben Amorim.

"Giành chức vô địch vẫn là mục tiêu. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, giờ chúng tôi không cần Ruben Amorim nữa", Hjulmand nói đùa.

Dù vậy, tiền vệ này vẫn bày tỏ nỗi buồn khi phải chia tay HLV trưởng, đồng thời hy vọng Ruben Amorim sẽ thành công tại Manchester United: "Amorim là một trong những lý do khiến tôi đến Sporting. Ông ấy có cách nhìn nhận đặc biệt về bóng đá. Tôi chưa từng thấy HLV nào tương tự trong sự nghiệp của mình. Tôi nghĩ Ruben sẽ làm tốt công việc tại Old Trafford".

"Dù sao, chúng tôi cũng sẽ đón một huấn luyện viên mới. Tôi tin ban lãnh đạo Sporting sẽ có quyết định đúng đắn với huấn luyện viên mới. Giải đấu vẫn diễn ra và chúng tôi phải giành chiến thắng", Hjulmand cho biết thêm.

Amorim sẽ tiếp quản ghế nóng tại Old Trafford vào ngày 11/11. Trước đó, ông ký hợp đồng có thời hạn đến hết mùa giải 2026/27. Trước khi đến Old Trafford, chiến lược gia 39 tuổi sẽ có "bài kiểm tra" là màn so tài với Manchester City tại Champions League.

Trong buổi họp báo trước trận, Amorim cũng nói đùa về tương lai: "Nếu thắng, mọi người sẽ nghĩ tôi là Sir Alex Ferguson mới. Nếu thua, kỳ vọng dành cho tôi sẽ giảm bớt một chút. Tôi chỉ muốn làm tốt công việc của mình".

Dưới dự dẫn dắt của Amorim, Sporting toàn thắng cả 10 trận tại giải VĐQG Bồ Đào Nha và cũng bất bại tại Champions League. Trong 4 năm rưỡi dẫn dắt Sporting CP, Amorim giúp đội bóng giành 2 chức vô địch Primeira Liga. Ông cũng là HLV có tỷ lệ thắng cao nhất lịch sử CLB với 76,92%.