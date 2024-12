MU từ chối lời thỉnh cầu của Fernandes

Tỷ phú Ratcliffe mạnh tay thực hiện một loạt kế hoạch tái cấu trúc tài chính, tạo nên làn sóng thay đổi lớn tại Old Trafford kể từ khi ông chính thức nắm quyền kiểm soát mảng thể thao của Manchester United vào tháng 2/2024.

Các biện pháp cắt giảm bao gồm sa thải 250 nhân viên, hủy bỏ hợp đồng đại sứ với Sir Alex Ferguson, và loại bỏ nhiều đặc quyền của nhân viên đội bóng.

Trước trận chung kết FA Cup mùa trước giữa MU và Manchester City, Ratcliffe thông báo nhân viên CLB không còn nhận được vé miễn phí, chi phí đi lại, ăn uống, hay chỗ ở như trước. Thay vào đó, họ phải trả 20 bảng để di chuyển bằng xe buýt đến Wembley và chỉ được cung cấp vé vào sân.

Hành động này khiến Fernandes cảm thấy sốc. Theo The Athletic, anh đề xuất tự bỏ tiền túi để chi trả những phúc lợi truyền thống cho nhân viên. Tuy nhiên, đề nghị này bị ban lãnh đạo câu lạc bộ từ chối.

Dẫu vậy, Fernandes vẫn thể hiện tinh thần thủ lĩnh trên sân, thi đấu hết mình trong 90 phút, giúp "Quỷ đỏ" giành chức vô địch FA Cup. Đây là một trong những điểm sáng hiếm hoi của mùa giải đầu tiên dưới thời Sir Jim Ratcliffe.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí United We Stand, Ratcliffe bảo vệ những quyết định khắc nghiệt: “MU đã trở nên tầm thường. Đây là một trong những câu lạc bộ hàng đầu thế giới, nhưng nếu không đưa ra những quyết định cứng rắn, chúng tôi sẽ không thể thay đổi".

Ông khẳng định việc cắt giảm là cần thiết để tái đầu tư vào cầu thủ thay vì chi quá nhiều cho các khoản không cần thiết: "Chúng tôi không thể tiếp tục thua lỗ và vay ngân hàng để tồn tại. Ưu tiên là chiêu mộ những cầu thủ hàng đầu, không phải duy trì các chi phí không hiệu quả".

Dù các quyết định của Ratcliffe tạo ra nhiều tranh cãi và bất mãn nội bộ, chúng được kỳ vọng sẽ mang lại sự ổn định tài chính lâu dài, giúp MU tập trung hơn vào các mục tiêu lớn trên sân.

