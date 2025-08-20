Gary Neville yêu cầu Rashford ngừng chọc ngoáy MU

Huyền thoại Manchester United, Gary Neville, đã có những lời nhắn nhủ đầy cứng rắn dành cho Marcus Rashford sau buổi phỏng vấn mới nhất của anh.

Trong một buổi phỏng vấn với Gary Lineker và Micah Richards gần đây, Rashford cho rằng MU là một đội bóng “thiếu kiên định, luôn phản ứng nhất thời”, và có vẻ như những phát ngôn này khiến Gary Neville không hài lòng.

Rashford nói với Lineker và Richards rằng anh muốn gắn bó lâu dài với Barcelona và dường như muốn khép lại cánh cửa trở lại MU dưới thời Ruben Amorim. Trong cuộc phỏng vấn, tiền đạo người Anh còn chỉ trích định hướng của CLB, cho rằng “MU sẽ chẳng thể vô địch Premier League nếu không kiên định theo một kế hoạch cụ thể”.

Khi những phát ngôn này được nhắc lại trong chương trình Monday Night Football của Sky Sports, Gary Neville phản ứng một cách thẳng thắn: “Cậu ấy ở câu lạc bộ suốt 10 năm, có cơ hội để tạo ảnh hưởng lên đội bóng. Ruben Amorim, tôi nghĩ, sẽ làm tốt công việc của mình trong năm nay. Marcus hãy tập trung vào Barcelona…”

Như Neville đã nói, điều tốt nhất với Rashford lúc này là ngừng bàn về MU và tập trung cho sự nghiệp cá nhân. Thái độ của anh tại Old Trafford từng là mối lo ngại lớn và HLV Amorim nhiều lần ám chỉ rằng nỗ lực trong tập luyện của cầu thủ không đạt yêu cầu.

Người hâm mộ cũng chỉ trích Rashford vì thiếu tinh thần thi đấu, thường xuyên lười lùi về hỗ trợ phòng ngự. Mùa hè này, anh phải nhận một “cú sốc thực tế” khi bị đẩy khỏi kế hoạch của Amorim. May mắn cho Rashford, cơ hội chuyển đến Barcelona đã đến đúng lúc.

Giờ đây, Rashford chỉ còn một lựa chọn: thi đấu thật tốt ở Tây Ban Nha để giành lấy suất đá chính và thuyết phục Barca ký hợp đồng lâu dài. Thay vì bận tâm tới tình hình của Amorim và MU, Rashford cần đặt toàn bộ sự tập trung vào việc khẳng định mình tại Camp Nou.