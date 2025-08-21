Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Kịch bản khiến MU đổi chủ

  • Thứ năm, 21/8/2025 19:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Điều khoản "drag-along" vừa được kích hoạt, mở ra khả năng MU thay chủ và buộc tỷ phú Ratcliffe Sir Jim phải bán cổ phần của ông.

Glazer có thể ép Ratcliffe bán cổ phần, mở ra cơ hội thâu tóm MU cho đối tác mới.

Theo truyền thông Anh, các điều khoản trong hợp đồng bán cổ phần của gia đình Glazer cho Sir Jim Ratcliffe bước vào giai đoạn quyết định, mở ra khả năng đội chủ sân Old Trafford có thể thay đổi chủ sở hữu trong tương lai gần.

Một trong những điều khoản quan trọng mang tên "drag-along" được kích hoạt, cho phép gia đình nhà Glazer buộc Ratcliffe phải bán cổ phần của ông nếu chủ Mỹ quyết định chuyển nhượng MU cho một đối tác khác.

Điều kiện để điều khoản có hiệu lực là nhà Glazer phải trả cho Ratcliffe 26 bảng mỗi cổ phần. Dù vậy, Daily Mail tiết lộ Sheikh Jassim và phía Qatar dường như không có kế hoạch tiếp tục theo đuổi thương vụ mua lại MU sau khi thất bại trong lần thâu tóm trước.

Ngược lại, Jim Ratcliffe đầu tư 300 triệu USD vào đội bóng. Ông tin rằng MU sẽ trở lại mạnh mẽ hơn sau khi tái cấu trúc. Với việc nâng cấp trung tâm đào tạo Carrington, Ratcliffe thể hiện cam kết lâu dài với câu lạc bộ, đồng thời tiếp tục thúc đẩy các thay đổi tại MU

"Quỷ đỏ" thuộc sở hữu của gia đình Glazer từ năm 2005, khi Malcolm Glazer mua lại 98% cổ phần của câu lạc bộ. Sau khi Malcolm qua đời năm 2014, quyền điều hành đội bóng được chuyển giao cho hai con trai ông, Joel và Avram.

Thế nhưng, Ratcliffe và INEOS nắm 25% cổ phần vào tháng 12/2023, tạo ra sự thay đổi lớn trong cơ cấu quyền lực tại Old Trafford. Ratcliffe chủ yếu quản lý mảng thể thao, còn nhà Glazer ít can dự vào các quyết định.

