Garnacho - thêm một bi kịch Argentina tại MU

Có những câu chuyện bóng đá được sinh ra để tạo cảm hứng, nhưng cũng có những câu chuyện, càng viết tiếp lại càng hóa bi kịch.

Garnacho bị bật bãi khỏi MU.

Alejandro Garnacho chính là một minh chứng sống động cho sự trớ trêu ấy tại Manchester United - nơi từng biến anh từ một cậu nhóc vô danh trở thành niềm hy vọng, rồi cũng nhanh chóng đẩy anh vào vòng xoáy chia ly đẫm buồn.

Từ ánh sáng của Old Trafford…

Tháng 5/2022, Garnacho mới 17 tuổi làm nổ tung Old Trafford trong trận chung kết FA Youth Cup. Hơn 67.000 khán giả chứng kiến cậu bé Argentina lạnh lùng sút phạt đền, rồi ghi thêm bàn thắng quyết định ở phút bù giờ, khép lại chiến thắng 3-1 trước Nottingham Forest. Trong thời điểm đội một chật vật dưới triều đại Ralf Rangnick, màn tỏa sáng ấy giống như một mồi lửa nhỏ, đem lại niềm tin rằng học viện United vẫn còn có thể sản sinh ra một ngôi sao mang lại hy vọng.

HLV U18 Travis Binnion khi đó miêu tả Garnacho là “một cầu thủ có thể thi đấu ở bất kỳ sân vận động nào trên thế giới mà không hề nao núng”. Lời nhận xét ấy không phải chỉ để khen ngợi - nó báo trước cho sự nghiệp tưởng như đang mở ra thênh thang phía trước.

Hai năm sau, viễn cảnh ấy thành hiện thực. Chung kết FA Cup 2024, Manchester United đối mặt Manchester City trong bối cảnh cả đội ngập chìm trong chỉ trích, còn Erik ten Hag đứng trên bờ vực sa thải. Người hâm mộ gần như không tin vào điều gì ngoài một thất bại nữa trước kình địch cùng thành phố.

Garnacho không thiếu khoảnh khắc để đời ở MU.

Vậy mà chính Garnacho làm thay đổi tất cả. Tận dụng sai lầm của Josko Gvardiol, anh trừng phạt đối thủ bằng bàn thắng mở tỷ số, chạy về phía khán đài Man City và hôn lên logo Man United. Khoảnh khắc ấy, “Quỷ đỏ” như tìm lại chút niềm kiêu hãnh đã mất, còn Garnacho hóa thành biểu tượng của sự táo bạo, niềm tin và tương lai.

Chỉ hơn một năm sau, mọi thứ đảo ngược chóng mặt. Garnacho ngồi dự bị trong trận chung kết Europa League, và sau thất bại cay đắng, anh không giấu nổi sự bất mãn: “Mùa giải này thật tệ. Tôi đã chơi mọi vòng đấu, giúp đỡ đội, nhưng hôm nay chỉ ra sân 20 phút. Không chỉ trận này, mà cả mùa giải, tình hình của CLB khiến tôi phải suy nghĩ về tương lai”.

Những lời ấy chẳng khác nào một lời cáo biệt. Đằng sau đó, báo chí đã râm ran tin Chelsea - đội từng suýt có Garnacho hồi tháng 1 - sẵn sàng đưa anh về. Ngay cả Bayern Munich cũng bị từ chối, bởi cầu thủ trẻ chỉ muốn khoác áo “The Blues”.

Man United thì sao? Họ đòi 50 triệu bảng, trong khi Chelsea chỉ sẵn sàng trả một nửa. Garnacho còn hợp đồng đến 2028, nên CLB không chịu áp lực buộc phải bán. Nhưng khi một cầu thủ công khai mong muốn ra đi, sợi dây gắn kết đã quá mong manh để níu giữ.

Bản sao của một kịch bản quen thuộc

Câu chuyện này mang bóng dáng của Marcus Rashford, người từng là niềm tự hào học viện, giờ cũng rời xa mái nhà xưa. Việc Garnacho mặc áo Aston Villa in tên Rashford để “thách thức” CLB chỉ càng cho thấy sự bồng bột, biến mâu thuẫn nội bộ thành trò cười công khai.

Nhưng khoảnh khắc loé sáng của Garnacho quá ngắn ngủi.

Với Man United, những bi kịch như vậy không phải hiếm. Các cầu thủ Argentina đặc biệt thường có cái kết cay đắng tại đây - từ Juan Sebastian Veron, Carlos Tevez đến Angel Di Maria. Và giờ, đến lượt Garnacho. Chỉ khác rằng, anh không rời đi trong lặng lẽ, mà trong ồn ào, cùng sự oán giận từ một bộ phận người hâm mộ.

Điều mỉa mai nhất là Garnacho từng là “fanboy Ronaldo”, từng sống trong giấc mơ được sát cánh cùng thần tượng tại Old Trafford. Nhưng cũng chính anh giờ lại cho rằng bản thân đã vượt khỏi tầm vóc của CLB này. Từ kẻ kế thừa tiềm năng, anh tự biến mình thành kẻ phản bội trong mắt nhiều CĐV, và rất có thể sắp tới sẽ đối mặt với những tiếng la ó trên chính sân khấu từng đưa mình ra ánh sáng.

Garnacho là minh chứng cho sự mong manh giữa vinh quang và bi kịch ở Old Trafford. Từ niềm hy vọng rực sáng của học viện đến hình ảnh một cầu thủ trẻ công khai chống đối, chỉ vỏn vẹn ba năm. Đây không chỉ là câu chuyện về một tài năng dở dang, mà còn là tấm gương phản chiếu sự hỗn loạn của Manchester United suốt nhiều mùa giải qua: nơi lò đào tạo vẫn sinh ra những ngôi sao, nhưng môi trường đội một lại không đủ sức nuôi dưỡng họ thành biểu tượng bền vững.

Có lẽ, như nhiều người Argentina trước đó, Garnacho sẽ rời đi, mang theo những tiếc nuối. Và với United, đây lại là một lần nữa nhìn thấy ánh sáng hy vọng vụt tắt ngay trong chính tay mình.