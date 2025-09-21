Thủ môn Bundesliga lập kỷ lục cản penalty

Thủ môn Noah Atubolu của Freiburg ghi dấu ấn lịch sử với khả năng cản phá phạt đền xuất sắc, trở thành tâm điểm chú ý trong loạt trận thuộc vòng 4 Bundesliga.

Atubolu gây chú ý với pha cản phá phạt đền ở vòng 4 Bundesliga.

Hôm 20/9, trong trận Freiburg đánh bại Werder Bremen 3-0 trên sân khách, thủ môn 23 tuổi xuất sắc cản phá quả phạt đền của Romano Schmid ở phút 59, khi đội bóng của anh đang dẫn 2-0. Atubolu đổ người chính xác, giữ sạch mành lưới và giúp Freiburg duy trì lợi thế để giành chiến thắng thuyết phục.

Đây là quả phạt đền thứ năm liên tiếp Atubolu cản phá thành công tại Bundesliga, qua đó thiết lập kỷ lục mới trong lịch sử giải đấu. “Cản phá được năm quả phạt đền liên tiếp là điều không thể tin nổi”, Atubolu chia sẻ sau trận đấu. “Tôi cảm ơn tất cả. Tôi rất vui vì đây không phải điều dễ dàng. Với tư cách thủ môn, đội ngũ trợ lý của CLB luôn phân tích các quả phạt đền trước mỗi trận đấu, và tôi chỉ là người thực hiện trên sân”.

Atubolu cũng từng cản phá thành công một quả phạt đền trước Werder Bremen vào tháng 2 năm nay. Chuỗi cản penalty xuất sắc của thủ môn này bắt đầu từ lần chạm trán Florian Wirtz trên chấm 11 m vào tháng 12/2024, sau đó là hai quả phạt đền của Kevin Volland và Josip Juranović vào tháng 5/2024.

Atubolu đang là thủ môn trẻ được chú ý của bóng đá Đức. Mùa giải trước, anh thiết lập kỷ lục cho Freiburg khi giữ sạch lưới trong 576 phút liên tiếp (từ vòng 19 đến vòng 26).