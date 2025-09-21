Amrabat và vụ 'thẻ phạt ma' gây chấn động La Liga

Trận đấu giữa Real Betis và Real Sociedad thuộc vòng 5 La Liga hôm 20/9 bất ngờ trở thành tâm điểm dư luận.

Amrabat vướng vào tranh cãi cuối tuần qua.

Đó không phải vì tỷ số 3-1 nghiêng về Real Betis, mà bởi một sai sót trọng tài hi hữu, khiến Sofyan Amrabat - cựu tiền vệ Manchester United - bỗng dưng bị cuốn vào tâm bão.

Phút 34, Natan của Betis phạm lỗi rõ ràng với Oyarzabal để ngăn chặn pha phản công. Đó là tình huống “vàng” cho một tấm thẻ cảnh cáo. Nhưng thay vì Natan, trọng tài Mateo Busquets Ferrer lại rút thẻ vàng cho Amrabat - người gần như chỉ đứng gần điểm va chạm. Sự nhầm lẫn này lập tức gieo rắc hỗn loạn.

Chỉ bốn phút sau, Natan lại phạm lỗi với Takefusa Kubo và tiếp tục bị phạt thẻ vàng. Lẽ ra anh phải rời sân, để Betis chơi thiếu người suốt gần một hiệp rưỡi. Thế nhưng vì thẻ đầu tiên “ghi nhầm” cho Amrabat, hậu vệ này vẫn đường hoàng ở lại sân. Cầu thủ Sociedad phản ứng dữ dội, khán giả trên khán đài cũng phẫn nộ, nhưng quyết định của trọng tài không thay đổi.

VAR, vốn được phép can thiệp trong các trường hợp “nhầm lẫn danh tính”, lại im lặng đến khó hiểu. Các nhà đài và đơn vị thống kê ngay lập tức khẳng định người phạm lỗi ban đầu là Natan, nhưng mọi thứ trôi qua như chưa từng xảy ra.

Betis nhờ đó thoát hiểm và giành chiến thắng 3-1, trong khi Sociedad mất cơ hội khai thác lợi thế chơi hơn người. Với Amrabat, đây chẳng khác nào một “tai bay vạ gió”, khi anh bất đắc dĩ trở thành nhân vật chính trong một vụ bê bối trọng tài, nối dài chuỗi những tranh cãi quanh cái tên từng khoác áo Man Utd.

Sai lầm này không chỉ ảnh hưởng tới một trận đấu, mà còn đặt dấu hỏi lớn cho cách vận hành VAR và chất lượng trọng tài ở La Liga - nơi một quyết định sai lầm có thể làm méo mó cả cuộc chơi.