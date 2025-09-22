Real Madrid tẩy chay Quả bóng vàng 2025

Real Madrid sẽ tiếp tục vắng mặt ở lễ trao giải Quả bóng vàng dù Vinicius Junior, Jude Bellingham, và Kylian Mbappe đều được đề cử.

Real lần thứ 2 liên tiếp không cử người tham dự gala Quả bóng vàng.

Theo The Athletic, Real Madrid sẽ không tham dự buổi trao giải diễn ra tại nhà hát Chatelet vào rạng sáng 23/9. "Động thái không phải ngẫu nhiên, ngược lại phản ánh quan điểm của Chủ tịch Florentino Perez khi ông quyết tẩy chay sự kiện này trong nhiều năm qua", nguồn tin viết.

Năm ngoái, Real Madrid gây sốc khi thông báo không tham gia lễ trao giải vào phút chót, dù 50 nhân viên chuẩn bị lên đường. Quyết định được đưa ra sau khi phía Real biết Rodri của Man City giành chiến thắng trước Vinicius. Điều này cũng khiến Carlo Ancelotti không thể nhận giải HLV hay nhất năm.

Mặc dù Perez giúp Real Madrid đạt được nhiều thành công và phát triển thương hiệu toàn cầu, quyết định tẩy chay Quả bóng vàng gây tranh cãi trong nội bộ đội bóng. Nhiều nhân viên cho rằng đây là sai lầm trong chiến lược truyền thông, làm tổn hại hình ảnh và cơ hội quảng bá CLB.

Ngoài ra, Perez lâu nay tin rằng có một sự chia rẽ giữa những người yêu và ghét Real Madrid. Thậm chí ông coi UEFA và France Football như là những "kẻ thù". Điều này giải thích cho sự đối đầu liên tục của Real với các tổ chức bóng đá lớn.

"Dù không tham gia, Real Madrid vẫn tiếp tục duy trì thành tích đáng nể trên sân cỏ. Tuy nhiên, chính sách này tạo ra một bầu không khí căng thẳng và nhiều lo ngại bên trong câu lạc bộ", The Athletic kết luận.

Quả bóng vàng 2025 lộ diện Tạp chí France Football hoàn tất việc chế tác Quả bóng Vàng 2025 và sẽ trao cho chủ nhân mới ở Gala diễn ra vào rạng sáng 23/9 (giờ Hà Nội).