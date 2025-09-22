Marca: 'Kết quả Quả bóng vàng 2025 sẽ rất sốc'

Lễ trao giải Quả bóng vàng 2025 diễn ra vào rạng sáng 23/9, và điều đặc biệt là không có bất kỳ thông tin rò rỉ nào về người chiến thắng.

Yamal, Dembele là 2 ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu QBV 2025.

Tờ Marca tiết lộ: "Mọi người sẽ bị sốc bởi kết quả của Quả bóng vàng 2025". Hiện tại, Ousmane Demnele được coi là ứng cử viên hàng đầu. Tuy nhiên, điều này chưa thể chắc chắn 100%, bởi không ai quên trường hợp Vinicius Junior trượt Quả bóng vàng 2024 vào tay Rodri.

L'Equipe thì đưa ra một thông tin thú vị liên quan đến Lamine Yamal. Tờ báo thuộc sở hữu của France Football (tạp chí trao giải Quả bóng vàng), cho rằng thái độ của Yamal có thể là yếu tố bất lợi đối với cầu thủ trẻ người Tây Ban Nha.

Tờ báo này nhắc lại tình huống Yamal từ chối bắt tay Cristiano Ronaldo sau thất bại tại Nations League: "Những hành động không bắt tay Ronaldo, không chờ đối thủ nhận giải thưởng ảnh hưởng tới hình ảnh Yamal". L'Equipe còn khẳng định thái độ của Vinicius là một phần nguyên nhân cầu thủ này để thua Rodri.

Trong khi chờ đợi sự kiện trọng đại, CIES Football Observatory công bố bảng xếp hạng 100 cầu thủ hay nhất thế giới trong năm qua, dựa trên phương pháp thống kê thuần túy. Phương pháp đánh giá cầu thủ qua 6 yếu tố quan trọng như hiệu suất thi đấu, phong độ qua các trận đấu và kết quả đạt được...

Yamal dẫn đầu bảng xếp hạng, vượt Kylian Mbappe và Pedri. Cầu thủ xuất hay nhất ở vị trí trung vệ là Virgil van Dijk (thứ 4), trong khi Achraf Hakimi là hậu vệ cánh có xếp hạng cao nhất (thứ 9). Một trong những ứng viên sáng giá, Ousmane Dembele, đứng tận thứ 7, kém hơn cả Michael Olise và Mohamed Salah.

Bảng xếp hạng cũng chỉ ra 3 cầu thủ lớn tuổi nhất trong top 100 là Luka Modric, Lionel Messi và Nicolas Otamendi, trong khi những cầu thủ trẻ gồm Lamine Yamal, Pau Cubarsi và Desire Doue.

Quả bóng vàng 2025 lộ diện Tạp chí France Football hoàn tất việc chế tác Quả bóng Vàng 2025 và sẽ trao cho chủ nhân mới ở Gala diễn ra vào rạng sáng 23/9 (giờ Hà Nội).