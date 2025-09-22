Gala Quả bóng vàng 2025 gây tốn kém

France Football nhận nhiều ý kiến trái chiều về việc chi tới hơn 5 triệu euro để tổ chức lễ trao giải Quả bóng vàng.

Gala Quả Bóng Vàng 2025 diễn ra tại nhà hát Chalelet (Paris) lúc 2h30 ngày 23/9 (giờ Hà Nội).

Theo Le Monde, gala Quả bóng vàng 2024 (Ballon d'Or) tiêu tốn chi phí tới hơn 5 triệu euro, con số khổng lồ cho một sự kiện trao giải trong bóng đá. Chi phí này bao gồm thuê địa điểm (Théâtre du Châtelet có sức chứa khoảng 2.000 người), người dẫn chương trình và nhiều hạng mục khác.

Tuy nhiên, đến năm 2025, chi phí để tổ chức lễ trao giải QBV ước tính tăng lên đáng kể, cao hơn cả con số 5 triệu euro của năm ngoái. Việc ban tổ chức France Football mở rộng hạng mục trao giải (lên tới 13 giải thưởng, bao gồm cả Men's và Women's Ballon d'Or, Kopa Trophy, Yashin Trophy, Gerd Müller Trophy, Johan Cruyff Trophy, Club of the Year và Sócrates Award), cũng làm tăng đáng kể chi phí sản xuất.

Chi phí chế tác chiếc cúp Quả bóng vàng 2025 rơi vào khoảng 3.000 euro, theo L'Équipe. Chiếc cúp nặng trung bình 7 kg, làm từ hợp kim đồng-kẽm, và mất 6 tháng cùng 100 giờ lao động để hoàn thiện.

Tốn kém cho khâu tổ chức là thế, nhưng những cái tên được xướng lên ở bục nhận giải sẽ không có tiền thưởng. Các ngôi sao bóng đá chỉ nhận danh hiệu tượng trưng từ France Football.

Nhiều tin đồn cho thấy Lamine Yamal sẽ giành QBV 2025.