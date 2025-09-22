Hakimi - ứng viên Quả bóng Vàng bị phủ bóng bởi tranh cãi

Cơ hội lịch sử đang mở ra cho Hakimi tại lễ trao giải Quả bóng Vàng 2025 ở Paris. Tuy nhiên, bên cạnh ánh hào quang thành tích, những tranh cãi pháp lý bất ngờ tái khởi động khiến hành trình của anh bị phủ màu hoài nghi.

Hakimi trải qua mùa giải bùng nổ cùng PSG.

Ngày 23/9 tại Paris, danh hiệu Quả bóng Vàng 2025 sẽ được công bố. Trong số những cái tên lọt vào danh sách rút gọn, Achraf Hakimi gây nhiều chú ý không chỉ bởi phong độ chói sáng ở mùa giải vừa qua, mà còn bởi những ồn ào pháp lý đang bao trùm sự nghiệp của anh. Sự song hành của hai mảng sáng - tối này tạo nên một nghịch lý: cầu thủ Morocco đứng trước cơ hội ghi dấu lịch sử, nhưng cũng bị cuốn vào vòng xoáy tranh cãi ngoài sân cỏ.

Một mùa giải bùng nổ hiếm có

Trên khía cạnh chuyên môn, Hakimi thực sự có mùa giải đỉnh cao cùng Paris Saint-Germain. Dù chơi ở vị trí hậu vệ phải, anh trở thành mũi nhọn tấn công lợi hại nhất của đội bóng thủ đô Pháp với 11 bàn thắng, 16 kiến tạo, góp công lớn vào 4 danh hiệu, trong đó đáng kể nhất là chức vô địch Champions League - danh hiệu PSG đã khao khát nhiều năm.

Không chỉ dừng lại ở cấp CLB, Hakimi còn tỏa sáng trong màu áo tuyển Morocco. Tại Olympic Paris 2024, anh góp công lớn giúp đội tuyển giành huy chương đồng, sau chiến thắng ấn tượng 6-0 trước Ai Cập ở trận tranh ba hạng. Sự bền bỉ, tốc độ và khả năng hỗ trợ tấn công biến anh trở thành hậu vệ phải toàn diện bậc nhất thế giới hiện tại.

Chính phong độ này đưa Hakimi vào nhóm ứng viên hàng đầu cho Quả bóng Vàng, bên cạnh những cái tên quen thuộc như Lamine Yamal, Ousmane Dembele hay Erling Haaland.

Song, vấn đề ngoài sân cỏ đang đe doạ khả năng chiến thắng của Hakimi trong cuộc đua Quả bóng Vàng.

Tuy nhiên, ngay trong giai đoạn quan trọng khi giới truyền thông quốc tế bỏ phiếu bình chọn, Hakimi bất ngờ bị “khui lại” một vụ kiện hiếp dâm từ năm 2022. Dù kéo dài hơn hai năm mà không có thêm bằng chứng mới, công tố viên tại Nanterre vẫn tuyên bố có “đủ cơ sở” để đưa vụ việc ra xét xử.

Sự việc gây tranh cãi khi người tố cáo nhiều lần từ chối giám định y tế, không giao nộp điện thoại và thay đổi lời khai. Ngược lại, phía Hakimi khẳng định mình vô tội, cho rằng bản thân bị gài bẫy. Anh nhận được sự ủng hộ từ một số đồng đội cũ, trong đó có Kylian Mbappé.

Dẫu chưa có kết luận cuối cùng, nhưng sự trở lại của hồ sơ này đúng vào thời điểm nhạy cảm khiến hình ảnh Hakimi bị đặt dưới lăng kính nghi ngờ.

Giữa sân khấu danh vọng và bóng tối nghi ngờ

Ở khía cạnh bóng đá, ít ai phủ nhận Hakimi đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Một hậu vệ phải lọt vào danh sách rút gọn Quả bóng Vàng vốn đã hiếm, nay lại đi kèm với bộ sưu tập danh hiệu ấn tượng và thống kê thuyết phục. Tuy vậy, giải thưởng này vốn không chỉ đánh giá chuyên môn, mà còn chịu tác động mạnh từ hình ảnh và dư luận.

Trong “tòa án truyền thông”, những cáo buộc - dù chưa được chứng minh - cũng có thể ảnh hưởng nặng nề tới cơ hội của một cầu thủ. Trường hợp của Hakimi phản ánh rõ mối quan hệ phức tạp giữa thành tích thể thao và đời sống cá nhân, nơi một vết gợn nhỏ có thể làm lu mờ cả mùa giải chói sáng.

Hakimi đang là một trong những hậu vệ cánh hay nhất thế giới.

Liệu Hakimi có thể trở thành hậu vệ đầu tiên sau Fabio Cannavaro (2006) đoạt Quả bóng Vàng? Xét về chuyên môn, anh hoàn toàn xứng đáng được cân nhắc. Nhưng xét về bối cảnh, thật khó để hình dung một cầu thủ đang vướng vòng tố tụng lại nhận được sự đồng thuận tuyệt đối từ giới cầm bút.

Trường hợp của Hakimi cũng gợi mở một câu hỏi lớn hơn: Quả bóng Vàng rốt cuộc là giải thưởng tôn vinh cầu thủ hay con người? Khi bóng đá ngày càng gắn chặt với truyền thông, ranh giới giữa tài năng và hình ảnh càng trở nên mờ nhạt.

Achraf Hakimi bước vào lễ trao giải năm nay trong nghịch cảnh đặc biệt: một bên là những con số thống kê rực rỡ, một bên là vụ án gây tranh cãi chưa ngã ngũ. Dù kết quả thế nào, câu chuyện của anh đã cho thấy Quả bóng Vàng không chỉ là thước đo tài năng, mà còn là sân khấu nơi danh vọng và nghi ngờ cùng song hành.